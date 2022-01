Pobude za umik spornih sprememb prostorskega načrta

Četrtna skupnost Šiška in svetniška kluba SDS in Levica so zaradi nekaterih spornih predlogov sprememb občinskega prostorskega načrta vložili dopolnilni predlog, da se sporne spremembe umaknejo. Toda utegne se zgoditi, da mestni svetniki v torek sploh ne bodo potrjevali sprememb prostorskega načrta.