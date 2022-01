Bilo je 22. januarja lani, ko je takrat 27 let stara Kristina Ferk iz vasice Vrškovac tik ob slovenski meji na najbližji bencinski črpalki kupila plastenko antifriza s smrtonosnim etilenglikolom. Tekočino, za katero je po mnenju tožilstva vedela, kako strupena je, je vlila v steklenico mineralne vode, v kateri je bil sok. Pijačo je ponudila nekdanjemu fantu, 41-letnemu Denisu, ki jo je spil. Ponoči mu je postalo grozno slabo, bruhal je, v bolnišnici so ga rešili gotove smrti, nekaj časa je celo preživel na respiratorju in v komi. Da je bil zastrupljen, je na osnovi SMS-sporočil v njegovem telefonu odkrila sestra Dijana in sume zaupala policiji. »Nisem kriva,« je ob začetku sojenja za poskus uboja sodniku Leonu Kovačiću skoraj neslišno odvrnila 28-letna obtožena. Kaj več naj bi po navedbah hrvaških medijev povedala na koncu dokaznega postopka.

Na sojenju v Karlovcu se je doslej zvrstilo več prič, med drugimi oškodovanec Denis. S Kristino sta bila v srednje prijateljskih odnosih, tistega dne bi se morala o nečem pogovoriti. Prisedel je v njen avto, malo sta se vozila. »Dala mi je stekleničko in vztrajala, da popijem celo. Gledala me je, dokler niso izginile še zadnje kaplje,« je pričal na sojenju lani. Zatem je šel peš domov. Sledila je prava kalvarija, ki pa se je ne spominja. S peno na ustih ga je zjutraj našla mama in poklicala policijo. Odtlej ima velike težave s spanjem, potožil je o hudih nočnih morah. Zaradi vse večjih težav s spominom je sodniku sprva celo dejal, da ne more pričati. Za Kristino najbolj obremenjujoči dokazi o krivdi naj bi bila SMS-sporočila, ki sta si jih izmenjala z žrtvijo. »Kaj si mi dala v jano, ne počutim se dobro. Hotela si me ubiti. Če preživim, te bom našel,« naj bi ji pisal še isti večer. Kristina naj bi ga skušala pomiriti, češ da mu ne bo nič hudega, da mu bo pijača samo sprostila mišice. Ker je policija po telefonu brskala brez dovoljenja ali sodnega naloga, je sodišče sporočila, enega ključnih dokazov, izločilo iz spisa. Denis je sodišču sedaj sicer dal dovoljenje za pregled telefona.

Denis s prepovedjo približevanja

Pričali so tudi Kristinini starši in sestra, ki so skoraj do minute natančno opisali premike 28-letnice na usodni dan. Alibi za tisti januarski večer bi ji prišel še kako prav in prav to je njena obramba. Da sploh ni bila v družbi nekdanjega partnerja, temveč v službi. Na poti domov naj bi kupila antifriz, ker je tudi sicer skrbela za tri družinske avtomobile, dva traktorja in dva motorja. Z Denisom ni bila v zvezi že vse od leta 2016, ko se je ta končala s prebodenimi gumami in vlečenjem za lase. Poškodoval je tudi okolico družinske hiše in vinsko klet, svoji nekdanji punci pa je pošiljal grozilna sporočila. Zaradi groženj in nasilja je bil Denis takrat obsojen na pogojno zaporno kazen, dobil je tudi prepoved približevanja. Od takrat z njim ni imela težav, nista bila v stiku, nista se videla, je pričala njena mama.

Jutarnji list je sicer še pred sojenjem razkrival, da sta kljub vihravemu odnosu zvezo obnovila in se sestajala naskrivaj. Denis sicer ugiba, ali bi ga Kristina želela zastrupiti iz maščevanja zaradi dogodkov iz leta 2016. Sam vztraja, da so ga takrat lažno obtožili in nepravično obsodili. A da sta z nekdanjim dekletom v vmesnem času vse spore zgladila. Tako je vsaj mislil.