Holokavst (gr. holokaustos: holos 'celota', kaustos 'zažgan') je v grški mitologiji pomenil vrsto žgalne daritve, pri kateri se je darovana žival povsem zažgala. Judje uporabljajo namesto izraza holokavst termin šoa (heb. hashoah 'katastrofa'). Biblijska beseda šoa je postala ustaljen hebrejski pojem, zlasti v Evropi in Izraelu, ki označuje holokavst v 40. letih 20. stoletja. Predvsem zaradi teoloških razlogov večina Judov raje uporablja izraz šoa, saj z besedo holokavst povezujejo antične grške poganske obrede. Holokavst pomeni najhujšo obliko kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin doslej in je »vrhunec« nacistične rasne politike. Čeprav lahko govorimo o nastavkih holokavsta že leta 1933, pa je bila uradno sprejeta odločitev o »dokončni rešitvi« judovskega vprašanja 20. januarja 1942 na wanseejski konferenci pri Berlinu.

Motor te konference, na kateri so bila uradno sprejeta in potrjena vsa izhodišča za uničenje evropskih Judov, je bil Reinhard Heydrich, sam projekt dokončne rešitve pa je pri gestapu vodil Adolf Eichmann. Zanj je bil značilen radikalni antisemitizem že od mladih let dalje, naravnost obseden je bil z idejo, da Judje ogrožajo čisto arijsko raso. Glavni strateg genocida je bil od vsega začetka Heydrich, ki je hotel dosledno izpeljati Hitlerjevo navodilo o popolnem izkoreninjanju Judov. Bil je tudi vodja Sicherheitsdiensta (SD), varnostne službe NSDAP. »Arogantni in ledeno hladni« Heydrich je bil obenem vodja glavnega državnega varnostnega urada RSHA in še Hitler ga je imenoval »človek z železnim srcem«.

Hitlerja na wanseejski konferenci, ki je bila grozljiv korak h genocidu, ni bilo, je pa zanjo vedel. Nekateri raziskovalci ocenjujejo, da se Hitler ni hotel neposredno vpletati v to usodno odločitev, je pa za začetek organiziranega genocida dal načelno pooblastilo Heydrichu. Po atentatu nanj v Pragi 27. maja 1942, ki mu je Heydrich podlegel, je projekt »dokončne rešitve« prešel v roke Himmlerja in SS ter njegovih najožjih sodelavcev in nosilnih ideologov rasne politike (Rosenberg, Eichmann). V tem strašnem genocidu je bilo uničenih okoli šest milijonov Judov, med žrtvami fašističnih in nacističnih koncentracijskih taborišč pa so bili tudi Romi, Sinti, Slovani in mnogi drugi, ki niso bili »ljudje«, pač pa enostavno »lačna usta«. In nevredni življenja.

Posledice holokavsta so bile za slovenske Jude usodne. Po tej tragediji si slovenska judovska skupnost nikoli več ni opomogla in je še danes najmanjša judovska skupnost v Evropi. Živih prič holokavsta v Sloveniji praktično ni več, v Prekmurju živi samo še Erika Fürst. Mnogi preživeli svojih zgodb o trpljenju in popolnem razčlovečenju, ki so ju doživljali v nemških taboriščih, niso nikoli povedali in so molčali do smrti. Mnogi kraja trpljenja niso nikoli več obiskali, ker tega preprosto niso mogli storiti. Tudi zaradi strahu, ki je ostajal v njih. Travma preživelih v holokavstu je izredno specifična, tudi zato, ker izkušnje razosebljenja, preganjanja in brutalnega morjenja ljudi zgolj zato, ker je posamezniku pripisana biološka in kulturna drugačnost, niso vezane na nikakršno zavestno delovanje, osebno krivdo ali odgovornost. Ta tragična evropska zgodovinska epizoda žal ni bila prihranjena niti Sloveniji in slovenskim Judom. Plačali so enormno visok krvni davek. Ali res samo zato, ker so bili drugačni? Za zdaj poznamo 587 njihovih imen, a številka ni dokončna. In najbrž tudi nikoli ne bo.

Zato se ob 27. januarju moramo spominjati, da ne bi pozabili. Kajti kot je nekoč zapisal lovec na nacistične zločince Simon Wiesenthal: »Vsako upanje živi, dokler se ljudje spominjamo.«

Dr. Marjan Toš, Lenart v Slovenskih goricah