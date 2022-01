Kaj je vodilo poslance, da so sredi epidemije zmanjšali sredstva za zdravljenje, ki jih je že sicer premalo, in podarili 94 milijonov evrov zaposlovalcem, ki so v času epidemije dobili 1,8 milijarde evrov javnih sredstev za ohranjanje delovnih mest in 309 milijonov evrov za ohranjanje likvidnosti, ni znano. Če bi bile bolniške med 20. in 30. dnevom res tako breme, danes ne bi imeli najvišje ravni BDP, zaposlenosti in koncentracije premoženja do zdaj. Znano pa je, da je bil zakon sprejet na predlog SAB, s pomočjo LMŠ in SD (ki sta sopodpisali zahtevo za izredno sejo) in z glasovi Janševe koalicije. Za to predvolilno »uslugo« našemu zdravstvu so torej odgovorne tri stranke KUL, ki so v povolilnem sporazumu obljubile, da bodo vlagale »v kakovost in dostopnost sistemov javnega zdravstva«. In to naj bi bila alternativa janšizmu?

Marko Kržan, Ljubljana