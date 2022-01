Nekateri trdijo, da se je Evropa zdaj naučila lekcije. Ne nazadnje ima evrsko območje kot odziv na krizo evra in pandemijo nove institucije, kot so evropski mehanizem za stabilnost (skupni reševalni sklad), skupni nadzorni sistem za evropske banke in sklad EU za okrevanje nove generacije. To so nedvomno velike spremembe, vendar predstavljajo minimum, potreben za ohranitev evra, ne da bi spremenila njegov značaj. S tem je EU potrdila, da je pripravljena spremeniti prav vse, da bi vse ostalo enako – oziroma, natančneje, da bi se izognili pomembni spremembi, vzpostavitvi ustrezne fiskalne in politične unije, ki je prvi pogoj za upravljanje makroekonomskih pretresov in odpravljanje regionalnih neravnovesij.

Dvajset let po nastanku evro še vedno spodbuja razhajanje in ne združevanja. To je do nedavnega sprožalo burne razprave, hkrati pa tudi upanje, da se Evropa zaveda centrifugalnih sil, ki ogrožajo njene temelje. Zdaj ni več tako. Ko so finančni ministri evrskega območja skupaj pozdravili enotno valuto, se je zgodilo nekaj izjemnega: nič. Nihče se ni pridružil praznovanju. Nihče ni izrazil nestrinjanja. Takšna apatija ne obeta ničesar dobrega za Unijo. Večer/Project Syndicate