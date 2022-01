Prizor iz filma Švicarski raj (Swissway to Heaven, 2021) režiserja Guillauma Brousta. Švica je pravi raj za plezanje večraztežajnih smeri, pa tudi država, v kateri se je rodil in odraščal Cedric Lachat. S svojim humorjem in navdušenostjo nam bo predstavil lepoto in mogočnost petih legendarnih vrhov in gorstev – Eiger, Gastlosen, Wendenstöcke, Lauterbrunnen in Rätikon. (Foto: arhiv FGF)