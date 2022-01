Na RTVS spoštujejo svobodo govora in svobodno izražanje mnenj, so zapisali v sporočilu za javnost, a kot poudarjajo, ta pravica ni neomejena. »Obstajajo meje,« so dodali.

Zapisali so, da so zaposleni na RTVS, zlasti novinarji in uredniki, pa tudi vodstvo, tudi sicer vsakodnevno deležni poplave grobih, podcenjujočih, nedostojnih žalitev, »zgolj zato, ker se nekateri ne strinjajo z našim delom.«

Vse bolj je prisotna tudi žaljiva in groba retorika usmerjena proti posameznim novinarjem in urednikom ter prepričanje, da lahko vsakdo vpliva na delovanje javnega zavoda, so dodali. Ob tem so izpostavili primer javnega napada na novinarja RTVS Jožeta Možino.

Dodali so, da se bodo tudi v teh politično razburkanih časih po najboljših močeh trudili, da ohranijo neodvisnost javne radiotelevizije, zaščitijo zaposlene, javno obsodijo take napade in ko je nujno, tudi uporabijo pravna sredstva.

Ob tem pa so poudarili, da se ne bojijo kritik. »Nasprotno, če so te argumentirane in izražene na dostojen način, jih pozdravljamo,« so dodali.