Hiše, ki so jih zgradili Ravnikarjevi učenci

Dvanajst vrstnih hiš v Langusovi ulici, ki jih je sredi petdesetih let prejšnjega stoletja pod okriljem zadrug Progres in Mirje zgradila skupina mladih arhitektov za svoje domove, je ohranilo svoje bivanjske odlike vse do sodobnosti. Pri čemer pa je soseska nastala v okoliščinah, ki so danes nepojmljive.