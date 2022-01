V Polhovem Gradcu odprtih kar šest delovišč

Cesta, ki povezuje Polhov Gradec in Dobrovo, predstavlja eno glavnih prometnih povezav v občini Dobrova - Polhov Gradec. Manjše zaselke in vasi povezuje z občinskim središčem in z državnim prometnim omrežjem. Kar dve polovični zapori na cesti med Dobrovo in Polhovim Gradcem bosta vztrajali tja do sredine novembra oziroma do konca leta. Kmalu tudi začetek gradnje kolesarske povezave od Razorov do Gabrja.