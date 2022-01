Pridobili skoraj 13 milijonov evrov

V Celju so v minuli finančni perspektivi z evropskim denarjem med drugim financirali gradnjo nove stanovanjske soseske, zasnovali Tehnopark in uredili mrežo kolesarskih povezav. Skupaj z drugimi slovenskimi občinami si prizadevajo za ohranitev mehanizma CTN in nasprotujejo spremembam, ki jih predlaga služba vlade za evropske zadeve.