Zelo hitro so včeraj padla v vodo pričakovanja, da bo četrti krog volitev novega predsednika Italije v parlamentu prinesel zbistritev slike, ker je za izvolitev prvič zadoščala absolutna in ne dvotretjinska večina. Namesto tega se je desnosredinski pol odločil, da sploh ne bo glasoval, ampak abstiniral, levosredinski je po večini oddal prazne glasovnice in tako je bilo hitro jasno, da 1009 elektorjev – to so poslanci, senatorji in predstavniki dvajsetih italijanskih dežel – ni niti blizu imenu, ki bi lahko zbral 505 glasov podpore in naslednjih sedem let predsedoval državi.

Štetje glasovnic je zato potekalo še hitreje in še največ glasov je spet dobil aktualni predsednik Sergio Mattarella (166 ali 41 več kot v tretjem krogu v sredo), ki noče še enega mandata, a nekako ostaja v ozadju misli politikov kot morda začasna rešitev, če ne bi našli kompromisa. Drugi je bil znani tožilec v primerih proti mafiji Nino Di Matteo (56), potem pa ni nihče več dobil več kot osem glasov. Kar 261 glasovnic je bilo praznih, 441 elektorjev se glasovanja ni udeležilo.

To se bo tako nadaljevalo danes s petim krogom. Včeraj so bile sicer žive tudi pobude, da bi izvedli dva kroga glasovanja v enem dnevu, kar je sicer težko tudi zaradi ukrepov, ki jih zahteva boj proti pandemiji. Je pa pri nekaterih politikih že čutiti, da jih mineva potrpljenje ob poplavi vedno novih imen različnih profilov, ki dežujejo z vseh koncev ob zakulisnih igrah in pogajanjih. Predstavnik regije Piemont Alberto Cirio je dejal, da so ljudje doma jezni zaradi praznih glasovanj in da bi se morali zavedati, da je izbira predsednika države »resna zadeva«.

Svarila pred političnim poljubom smrti Desne stranke so se včeraj na jutranjem sestanku, ki ga je sklical vodja Lige Matteo Salvini, dogovorile za abstinenco, da ne bi bilo spet soliranja in presenečenj kot v sredo, ko so skrajno desni Bratje Italije navrgli svoja imena in jih testirali na glasovanju. Takrat se je potem zgodilo, da je njihov član Guido Crosetto končal celo na drugem mestu takoj za Mattarello. Vodja stranke Giorgia Meloni je bila nad odločitvijo o abstinenci razočarana, saj zagovarja testiranje terena na glasovanju, a so jo spoštovali. Prav sama pa je potem poskrbela za veliko ugibanj, ko je namignila na podporo Elisabetti Belloni, ki trenutno kot prva ženska v zgodovini vodi italijanske tajne službe, pred tem pa je bila generalna sekretarka na zunanjem ministrstvu. Sprejemljiva naj bi bila tudi za Demokratsko stranko Enrica Lette in morda za Gibanje petih zvezd kot nekdanja sodelavka njihovega zunanjega ministra Luigija Di Maia. Prav slednji pa je pozval proti takšnemu metanju imen v javnost, preden je okoli njih kak dogovor, saj da to večinoma predstavlja politični poljub smrti. Sicer so mnogi do Bellonijeve tudi zadržani, ker nima veliko političnih izkušenj in ker da skok na Kvirinal s položaja šefinje tajnih služb ni najprimernejši, sploh ker se na desni zavzemajo za osebo »visoke institucionalne vrednosti«.