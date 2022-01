Rok Snežič je že uvodoma pojasnil, da bo na vprašanja odgovarjal bodisi, da se ne spomni, bodisi bo odgovor na vprašanje odklonil. V nadaljevanju pa pojasnil, da ni javni funkcionar in da mu na vprašanja preiskovalne komisije ni treba odgovarjati, saj slednja ni sodišče.

Na vprašanja o poznanstvih s predsednikom vlade Janezom Janšo je Snežič odgovoril, da ne more ne zanikati ne potrditi, ali se z njim druži, saj da se ne spomni. O poznanstvih z Dijano Đuđić, Jeleno Sladojević, Miranom Vukom in drugimi, ki naj bi bili vpleteni v sporne finančne transakcije, je Snežič odgovoril da mu odnosa s prijatelji in znanci ni treba pojasnjevati.

O poznanstvu z enim od lastnikom podjetja Majbert Pharm Klemnom Nicolettijem je Snežič dejal, da z »Instagram fanti« nima nič ter da ne more biti njihov prijatelj, saj da nima računa na omenjenem družbenem omrežju. Tudi na vprašanja glede sodelovanja njegove oglaševalske agencije v HSE, Teš in Pošti Slovenije, je Snežič odgovoril, da se ne spomni in da naj vprašanja naslovijo na omenjena državna podjetja.

Snežič je pojasnil, da se ga je naziv doktor davčnih utaj prijel zato, ker je imela njegova doktorska dizertacija takšen naziv. Komisijo je večkrat pozval, naj predoči materialne dokaze - račune in pogodbe, da je z omenjenimi osebami poslovno sodeloval. Sicer pa je dejal, da za prvo uro davčnega svetovanja računa 350 evrov in da bo o davčnih nasvetih govoril le proti plačilu komisije.

Snežič je imel do članov komisije nespoštljiv odnos, zahteval tudi, da ga naziva v skladu z njegovo izobrazbo Že uvodoma je Snežič problematiziral opozorilo poslanca SAB Marka Bandellija njegovi soprogi Klavdiji Snežič, da jo lahko komisija zaradi odklanjanja odgovarjanja na vprašanja finančno kaznuje. Tudi sicer je imel Snežič do članov komisije nespoštljiv odnos, sam pa je od komisije zahteval, da ga naziva v skladu z njegovo izobrazbo. Zaradi Snežičevega odnosa do komisije so se po njegovem zaslišanju zvrstile kritike članov nad predsednika komisije Gregorja Periča iz vrst Konkretno, da takšnega odnosa ne bi smel dopustiti. Klavdija Snežič se je zaslišanja udeležila s pooblaščencem, tudi ona na vprašanja ni želela odgovarjati. Sklicevala se je na člen zakona o parlamentarni preiskavi, ki pričam omogoča, da odklonijo odgovor na posamezna vprašanja, če je verjetno, da bi s tem spravile sebe ali svojega bližnjega sorodnika v hudo sramoto, znatno materialno škodo ali v kazenski pregon. Snežičeva se je na omenjeni člen sklicevala pri vseh vprašanjih. Člane preiskovalne komisije je sicer med drugim zanimala vloga Snežičeve kot nekdanje največje lastnice Nove24TV pri nakupu delnic. Jani Möderndorfer (LMŠ) je spomnil, da si je denar za nakup delnic v gotovini sposodila od podjetnika Dražena Kuče, ki se vabilu na današnje zaslišanje že tretjič ni odzval. Möderndorfer je za Kučo predlagal sklep o prisilni privedbi priče, ki ga komisija tudi sprejela.