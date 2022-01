Colarič: Krka je moja edina in glavna stranka

Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič se je ob robu današnje novinarske konference družbe Krka s predstavitvijo predhodnih ocen lanskega poslovanja in načrtov, odzval na namige, da nekateri v njem vidijo kandidata za novega premierja. Kot je dejal, je Krka njegova edina in glavna stranka, vsako zadevo pa sicer vzame resno.

Za to kandidaturo je sicer zadnja leta dobil več ponudb, a se za tako delovanje ni odločil, je povedal Colarič. In sicer "iz preprostega razloga, ker že vseh 40 let, odkar je v Krki, ve, da je njegova edina in glavna stranka Krka, tovarna zdravil Novo mesto", je pojasnil.