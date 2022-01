Zaradi snežnih neviht, ki so v Atenah in Istanbulu že povzročile velike težave zlasti v prometu, je začelo snežiti tudi na preostalih območjih, ki so sicer znana po poletni vročini.

V ulicah obzidanega starega mestnega jedra Jeruzalema so se otroci tako že kepali, sneg pa je zjutraj prekril tudi zlato kupolo mošeje Al Aksa.

Glavne avtoceste, ki vodijo v Jeruzalem s severa, juga in zahoda so bile zjutraj zaprte. Kljub temu da država ni vajena takšnih zimskih razmer, so snežni plugi vso noč čistili ceste v mestu.

Šole v Jeruzalemu in na severu Izraela so bile zaprte, tako da so se otroci lahko igrali na snegu in kepali. Sneg je prekril tudi višje predele okupiranega Zahodnega brega, kjer so palestinske oblasti prav tako zaprle šole in nekatere javne službe.

Izraelsko elektropodjetje je sporočilo, da je bila poraba električne energije zaradi ogrevanja čez noč rekordna.

Snežna odeja naj sicer ne bi trajala dolgo, ker so za prihodnje dni napovedane višje temperature.