V drugem polfinalu je Američanka Danielle Collins po uri in 18 minutah izločila Poljakinjo Igo Swiatek, sedmo nosilko, ter zmagala s 6:4 in 6:1.

Bartyjeva je postala prva Avstralka, ki se je po več kot štirih desetletjih med posameznicami prebila v finale domačega grand slama. Zadnji je to uspelo Wendy Turnbull leta 1980, Chris O'Neal pa je bila dve leti prej zadnja zmagovalka.

Tekmica Bartyjeve je bila nepostavljena Keysova, že članice prve deseterice svetovne lestvice, ki pa je po številnih težavah in poškodbah v prejšnjih letih zelo nazadovala. A je v prejšnjih dveh krogih v Melbournu izločila dve nosilki Paulo Badoso in Barboro Krejčikovo.

Avstralka pa je bila pretrd oreh zaradi zelo široke palete udarcev in taktik, na katere ameriška igralka ni našla odgovora. Prvi niz se je tako končal po 26 minutah, drugi ni trajal veliko več časa.

»Pošteno povedano, to je neverjetno. Vesela sem, da sem svoj najboljši tenis prikazala prav tu. Žogice so bile malce počasnejše kot prejšnje dni. Poskušala sem več teči in se prilagoditi ter udarjati, kot je bilo le mogoče. Poskušala sem biti agresivna na servise tekmice, ker ima sposobnost, da ti hitro uide,« je pojasnila Bartyjeva, ki bo skušala po odprtem prvenstvu Francije 2019 in Wimbledonu 2021 osvojiti še tretji grand slam.

Drugi polfinale je bil le kanček bolj izenačen, saj je tudi v njem prevladovala ena igralka. Collinsova je izjemno začela in povedla z 2:0, dobre četrt ure po začetku pa je bilo že 4:0. Šele nato je do prve igre po izenačeni izmenjavi prišla Poljakinja. Slednja je nato dve priložnosti za odvzem servirne igre Američanki izkoristila za znižanje na 2:4. Collinsova ji je nato vrnila in po servisu tekmice povedla s 5:2. Servirala je za osvojitev niza, a je Swiatekova znova prišla do priložnosti za »break« in jo pretvorila v znižanje na 3:5.

Poljakinja je po deveti igri prišla v boj za osvojitev niza (4:5). Collinsova je drugič servirala za vodstvo z 1:0 v nizih, trem zaporednim asom je sledila dvojna napaka. Četrto priložnost za niz je po 48 minutah na koncu vendarle pretopila v uspeh, ko je po daljši izmenjavi udarcev Swiatekova žogico poslala v mrežo. Poljakinja je v prvi igri drugega niza hitro izgubila svoj začetni udarec, Američanka ji je prepustila le eno točko.

Collinsova je nadaljevala podobno kot v uvodnem nizu in povedla s 3:0 ter servis v četrti igri pretvorila v novo vodstvo s 4:0. Swiatekova je dobila šele peto igro, nato je servirala Američanka in igro gladko dobila. Na servis Poljakinje si je priigrala dve zaključni žogici za zmago. Prvi napad na mrežo ji ni uspel, v drugem pa je tekmica poslala žogo izven igrišča.