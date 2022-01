Strokovna komisija je v ožji izbor vključila podjetja, ki so ustrezala naslednjim kriterijem: vsaj desetodstotno tuje lastništvo v preteklem letu, dodana vrednost na zaposlenega nad slovenskim povprečjem, poslovanje z dobičkom in vsaj deset zaposlenih. Podjetja morajo imeti tudi poravnane obveznosti do finančne uprave in ne smejo biti med dosedanjimi prejemniki nagrade FDI Award Slovenia. Nagrade bi morali podeliti že konec novembra lani, a so organizatorji podelitev zaradi epidemioloških razmer preložili.

Nagrado v kategoriji zeleno je prejela družba Ljubljanske mlekarne iz Ljubljane, in sicer za ohranjanje narave in čistega okolja. Kot so spomnili v komisiji, ima podjetje 65-letno tradicijo. Kot prvi so v nekdanji Jugoslaviji so konec 50-ih let prejšnjega stoletja med drugim ponujali serijsko narejene sladolede in dolgotrajno mleko, z razvojem inovativnih izdelkov pa so nadaljevali tudi pozneje.

Prednosti Ljubljanskih mlekarn je spoznala tudi francoska skupina Lactalis, ki je podjetje kupila leta 2013. Ljubljanske mlekarne so konec leta 2020 zaposlovale 593 ljudi in ustvarile za več kot 176 milijonov evrov prihodkov, čisti dobiček pa je znašal 9,2 milijona evrov. Dodana vrednost na zaposlenega je dosegala nekaj nad 62.300 evrov. Podjetje polovico proizvedenih izdelkov izvozi, za skupino Lactalis pa so na primer osrednji evropski proizvajalec islandskega tipa jogurta skyr.

V kategoriji zaposlovalec nagrajen Comtrade Prejemnik nagrade v kategoriji pomemben zaposlovalec je podjetje Comtrade iz Ljubljane. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1990, in sicer kot Hermes Softlab. Leta 2008 so prešli v last skupine Comtrade s sedežem v Beogradu, ki je vodilna v svetu na področju »backup in recovery rešitev«. Med njihovimi strankami so številna velika, tako imenovana blue chip podjetja, ki kotirajo na newyorški borzi. Podjetje je lani doseglo 47 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, čisti dobiček je znašal 8,5 milijona evrov. Lani so imeli 406 zaposlenih, dodana vrednost na zaposlenega pa je presegla 63.600 evrov. Podjetje je nagrado prejelo, ker gre za največje IKT podjetje v Sloveniji, ki ne razvija zgolj svojega poslovanja, ampak vpliva na razvoj celotnega trga in industrije.