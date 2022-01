Južnokorejska vojska je sporočila, da je Pjongjang s svoje vzhodne obale izstrelil dve raketi v smeri morja. Raketi sta leteli okoli 190 kilometrov in padli v Japonsko morje.

Resolucija ZN sicer Severni Koreji prepoveduje testiranje balističnih raket. Že v torek pa je država testirala domnevno dve vodeni raketi, ki pa niso prepovedane v okviru resolucije.

ZDA, Južna Koreja in Japonska sta v zadnjih tednih večkrat kritizirali Pjongjang zaradi raketnih poskusov. ZDA so po preizkusu hipersoničnih raket uvedle sankcije proti petim Severnokorejcem, povezanim z balističnim programom. Strokovnjaki sicer ocenjujejo, da želi Severna Koreja s testi prikazati svojo vojaško moč in razvoj raketne tehnologije.

Pjongjang toliko poskusov v tako kratkem času ni izvedel že več desetletij, je na Twitterju opozoril strokovnjak Ankit Panda. Domneva da gre bodisi za vojaško urjenje, bodisi nadaljevanje slavij ob več obletnicah. Med drugim so nedavno obeležili 20 let vladanja Kim Jong-una, sledi 80. obletnica rojstva Kimovega očeta, Kim Jong-ila, v aprilu pa bo minilo 110 let od rojstva ustanovitelja te države Kim Il-sunga.