Prvi strelec Teksašanov, ki so si takoj opomogli po sredinem visokem porazu proti Golden Statu, je bil Kristaps Porzingis z 22 točkami; od tega jih je 14 dosegel v uvodni četrtini. Porzingisa je sicer vodstvo lige kaznovalo s 15.000 dolarji, ker je ob porazu proti bojevnikom žogo brcnil na tribuno.

Porzingis: »Vse se začne z Luko Dončićem«

»Vse se začne z Luko Dončićem,« je o novi izjemni predstavi slovenskega košarkarja dejal Porzingis in dodal: »Kadar je on na igrišču, vse postane precej bolj enostavno.«

Razigran je bil tudi Jalen Brunson, ki je k zmagi; šesti na zadnjih osmih tekmah, dodal 20 točk in 11 podaj, skupno pa je sedem košarkarjev doseglo vsaj po deset točk.

Dallas je sicer igral brez Tima Hardawaya ml., ki si je proti bojevnikom zlomil kost v stopalu. Za zdaj še ni znano, za koliko časa ga bo poškodba oddaljila od parketa.

Naslednja tekma Dallas čaka v soboto, ko bo v domači dvorani gostil Indiano.

Phoenix Suns so na vrhu zahodne konference zmagoviti niz podaljšali na osem in premagali Utah Jazz s 105:97. Devin Booker je imel izjemen večer s 43 točkami, s čimer je dosegel tudi klubski rekord ob še 16. tekmi z vsaj 40 točkami v karieri. Jazzerji, ki so na lestvici tik pred Dallasom, so izgubili še na svojo peto od zadnjih šestih tekem.

Dan po enem največjih preobratov v zgodovini lige NBA so Los Angeles Clippers preobrnili tudi tekmo proti Orlando Magic. Kljub temu, da so zaostajali za 14 točk, so Clippers vseeno zmagali s 111:102. Prvi strelec tekme je bil Franz Wagner z 21 točkami, vendar kljub temu ni uspel preprečiti še 40. poraza svoje ekipe to sezono.

Brooklyn Nets so zdrsnili na četrto mesto v vzhodni konferenci po porazu s 118:124 proti Denver Nuggets; Vlatko Čančar zaradi poškodbe za Denver ne igra, in zmagi Cleveland Calaviers s 115:99 nad prvaki lige, Milwaukee Bucks.

Cleveland je zdaj tretji za vodilnima ekipama Miami Heat in Chicago Bulls, ki so premagali New York Knicks s 110:96. Nets so igrali brez poškodovanega Kevina Duranta, Kyrieja Irvinga, ki zaradi zavračanja cepljenja proti koronavirusu ni smel igrati, ter Jamesa Hardna, ki je počival zaradi lažje poškodbe.

Zmaga Charlotte Hornets proti Indiana Pacers s 158:126 je bila doslej tekma z največ točkami lige NBA v sezoni. Sršeni so zadeli 24 trojk. LaMelo Ball je za svoj četrti trojni dvojček v sezoni dosegel 29 točk, 13 podaj in deset skokov.