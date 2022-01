Petega februarja namreč na spored prvega programa nacionalne televizije prihaja nova oddaja Sobotno popoldne, ki bo namenjena življenjskemu slogu. Oddaja o lepoti bivanja, kakovosti življenja, kulturi oblačenja, psihologiji, arhitekturi, notranji opremi in življenjskem slogu bo namenjena vsem gledalcem in generacijam, Flegova in Tavčarjeva pa že nestrpno pričakujeta nov voditeljski izziv. O tem, kako potekajo priprave nanj, in marsičem drugem je tekla beseda tudi v našem klepetu.

Lorella sicer zimske dni najraje preživlja v gozdu, na snegu, ko je glava na paši in postane prazna: »Potrebujem veliko samote za to, da se sestavim, in veliko tišine, da dobim nove ideje. Vikendi so zame prav to, odklop, in zima je idealna za vse moje podvige.« Ana pa se tudi pozimi najbolje počuti ob morju, ker je tam vselej popoln mir in ni nikogar. Pravi, da ima voda pozimi drugačno barvo in zven: »Gladina se lesketa in valovi drugače, kamni na obali počivajo in me opominjajo na obdobje mirovanja in sanjanja. Stare civilizacije so dobro vedele, da je zima namenjena zgolj počitku in sanjarjenju.«

Lorella Flego: V resnici je zame popolnost predvsem prosti čas, ki ga preživljam sama s sabo ali v krogu družine. Tisti spokojen, sramežljiv, tihi čas, ki ti omogoča, da ponovno najdeš sebe, napolniš baterije in se vsakič znova spomniš, kdo si. Ker živimo v zelo hrupni in zahtevni družbi, je tovrstnih trenutkov bolj malo, a trudim se, da jih ujamem čim več. So moj zaklad.

Ana Tavčar Pirkovič: V naravi ali doma. V naravi zato, ker slavim letne čase. To mi napolni dušo. Doma slavim mir – to mi dvojno napolni dušo. S knjigo in odejo, dišečim čajem ali vročo kavo, hygge trenutki s prižganimi svečami. Film na Netflixu, šah s sinom, klepetanje z Lorello. Da ima malo hrupa tudi ob sobotah.

Lorella Flego: Notranji mir in tista zunanja lepota, ki odseva predvsem to, kar imaš v srcu. Pa tudi dejstvo, da se z leti naučiš večkrat pogledati vase in manjkrat okoli sebe. Danes smo vsi zelo osredotočeni na hitro in instant, pozabili smo, da imajo prave stvari globoke korenine, ki zahtevajo predvsem čas, mir, modrost. Zelo smo se oddaljili od narave, vedno bolj sem prepričana, da je ključ do kakovostnega življenja v naravi, ki nas obkroža. In v nas samih.

Ana Tavčar Pirkovič: Ta ljubezen do narave nama je gotovo skupna. In kot praviš, kakovostne vezi, ki so se tkale dolgo in niso puhle in votle od znotraj, pošteni in iskreni ljudje okrog tebe; dobri prijatelji, dobri odnosi in pa pot, po kateri hodiš pokončno.

Lorella Flego: Po telefonskih klicih, saj slišim Ano stokrat na dan in se vedno nasmejim, ko zagledam njeno ime na telefonskem zaslonu. Po tem, da imava res enake misli, včasih je prav smešno, kako dejansko delava enake stvari, imava enake ideje, enake poglede na svet. Pa tudi po tem, da je bila oddaja v najinih glavah že pred dvema letoma zrela in narejena. Zanimivo je, kako moraš v življenju vedno počakati, da pride pravi trenutek, čeprav pravijo, da vesolje obožuje hitrost. Morda ne vedno.

Ana Tavčar Pirkovič: Tudi meni je lepo, ko zagledam na zaslonu Lorellino ime in njeno profilno fotografijo, na kateri sva skupaj objeti. Ta je nastala že dolgo tega, prav takrat, ko so se začele rojevati ideje o oddaji, ki jo zdaj pripravljava. Veliko sva se pogovarjali o tem, kako pomembno je prisluhniti vesolju, da opravi stvari na pravi način in po svoje, kako pomembna sta potrpežljivost in upanje, da zmaga dobro. Priprave na oddajo si bom zapomnila tudi po organizaciji in iskanju sobotnih gostov in pa prelepih odzivih, ki prihajajo do mene v tem »vmesnem« obdobju tako od gledalcev kot od nekaterih gostov, ki so bili z mano v jutranjem programu ter mi sedaj namenjajo prelepe popotnice in želje. Neskončno lepo je čutiti iskreno pohvalo. In kaj je še neskončno lepo? Ko se na sestanku z ekipo režiserki, uredniku, producentki, scenografki in še komu svetijo oči, ko skupaj snujemo nekaj navdihujočega! Te trenutke močno zaznam in vedno shranim.

Lorella Flego: Meni je noro všeč to, da imamo na drugi strani res veliko gledalcev, ki nestrpno pričakujejo oddajo. Mislim, da sva v slovenski prostor prinesli ogromno optimizma, ki pa je bil vedno začinjen z estetiko. Prav v času slabih energij in novic potrebujemo lepe stvari, teh je res premalo, pa ne le na televiziji, ampak povsod. Veselim se torej lepega, ker je to od nekdaj moj svet in ga rada delim z drugimi.

Ana Tavčar Pirkovič: Lepota, estetika, pozitivna psihologija, ljubezen, strast, spiritualnost, ženski in moški svet – zažarim, ko se podam v te teme. Ugotavljam, kako rada imam prav to dihotomijo med žensko in moško esenco. V oddaji bo prostora za oboje in predvsem se mi zdi super, da v naš prostor pripeljemo vse to na neki drugačen, morda nekoliko mediteransko sproščen in hkrati personaliziran način.

Lorella Flego: Zelo rada berem, doma imam ogromno knjig in jih rada kupujem, predvsem psihološke in s področja čuječnosti. Sem zelo radoveden človek, obožujem dom in mi res ni težko uživati v dnevni sobi s svečami in kavo. Popolnost so zame tišina, sprostitev in mir.

Ana Tavčar Pirkovič: Moj najljubši počitek je delati nič. Pred kratkim sem postala oboževalka nekakšnega newagevskega termina, ki sem ga zasledila v nizozemski reviji, ki jo rada berem; »niets doen ali nixen« – to je nova izpeljanka glagola, ki pomeni delati nič, slaviti počasnost in to, da gledaš skozi okno in ne delaš prav nič. Nič. Dobro zveni, ne? Obožujem to.

Lorella Flego: Imava zelo podoben smisel za humor, ki je včasih temačen in ne ravno za vsakega, ampak gre za stvari, ki na televiziji vsekakor ne pridejo do izraza. Ne gre le za to, da zanj ni prostora, gre tudi za to, da postaviš meje med službo in realnim življenjem. Sama se takrat, ko pridem do svojega doma, soočam z življenjskimi stvarmi, ki jih doživlja vsaka ženska: šola, kuhanje, čiščenje, dnevne težave, ki me naredijo močnejšo. Ampak nekako se mi zdi, da ostanem vedno nasmejana.

Ana Tavčar Pirkovič: Ma kje si ti dobila temačen humor?  Kakor koli, res se ogromno smejiva, in to prav iz trebuha, seveda je to najin svet. Čakaj, čiščenje, kaj je že to? Kuhanje?  Lorella to obvlada, jaz se temu malo bolj izmikam. Tudi tega se na televiziji ne vidi, tam je studio vedno počiščen in tudi skuhala sem že vse v oddaji. Aja in težave – kaj pa je to? Greva v naravo in jih vrževa čez pečino!