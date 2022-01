Ob nemirih in napetostih konec tedna so v Burkini Faso oficirji pod vodstvom 41-letnega podpolkovnika Paula Henrija Sandaoga Damibe, ki je študiral v Franciji, z državnim udarom prevzeli oblast in priprli predsednika države Rocha Marca Christiana Kaboréja. Dovolj imajo vse večjega nasilja džihadistov, ki je v 22-milijonski afriški državi v zadnjih šestih letih, ko so se varnostne razmere samo slabšale, zahtevalo že več kot dva tisoč žrtev, domove pa je zapustilo poldrugi milijon ljudi. Predvsem je za oficirje nesprejemljivo, da so predstavniki (sicer demokratične) oblasti denar, namenjen za strelivo, opremo in celo za prehrano vojakov, neredko pospravili v svoj žep. Poleg tega ni bilo prave koordinacije boja proti džihadistom, ki danes obvladujejo severni in vzhodni del države. Puč je med drugim obsodil generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, ki se je zavzel za predsednika Kaboréja.

Udar sledil lanskemu poboju na severu Državni udar so izvedli mladi oficirji, ki so prišli na visoke položaje novembra, po tragediji v kraju Inata na severu države. V napadu džihadistov, ki so blizu Al Kaidi, je umrlo 53 policistov, do katerih pred tem cela dva tedna niso prišli tovornjaki s hrano, zaradi česar so starejši visoki oficirji izgubili svoje položaje. Potem ko je neki stotnik, obkrožen s še 15 oficirji, pred televizijskimi kamerami prebral razglas pučistov, v katerem je napovedal boj za ozemeljsko celovitost in suverenost države, je več sto ljudi na osrednjem trgu v prestolnici Ouagadougou z vzkliki izrazilo veselje, zapelo nacionalno himno in mahalo z nacionalnimi zastavami. Množica mladih na motorjih pa je vzklikala: »Svobodni smo! Živela vojska!« Nekateri pa tudi: »Dol s Francijo!« V zadnjem letu dni je v zahodni Afriki vojska po Maliju in Gvineji tako odstavila že tretjega predsednika države. A o veliki politični nestabilnosti in izginjanju državne oblasti v širnih prostranstvih Sahela lahko govorimo predvsem zaradi krepitve džihadistov.