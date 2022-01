Nikomur več ni jasno, kaj povzroča odlaganje objave ugotovitev o preiskavi zabav in druženja na sedežu britanske vlade v času, ko so pravila za preprečevanje širjenja koronavirusa to prepovedovala. Preiskavo je visoki državni uradnici Sue Gray naročil konservativni premier Boris Johnson. Sam naj bi bil na najmanj dveh zabavah. V torek, ko je londonska policija sporočila, da je tudi sama sprožila kazensko preiskavo zabav, so z Downing Streeta 10 sporočili, da izsledkov svoje preiskave ne morejo objaviti pred končanjem preiskave londonske policije, ki utegne zaslišati tudi premierja. Ko je policija sporočila, da nima nič proti, če vlada svoje ugotovitve objavi prej, so jih napovedali za včeraj pred poldnevom, ko je bil v parlamentu redni tedenski politični ritual »vprašanja za premierja«. Vendar se ni zgodilo.

Včeraj so najprej sporočili, da bodo ugotovitve objavili danes, pozneje pa, da jih bodo sinoči. Poslancem so naročili, naj ostanejo v parlamentu za večerno oziroma nočno razpravo o tem. Proti večeru so jim sporočili, da gredo lahko domov in da bosta poročilo in razprava danes. Pozno sinoči je krožila trditev, da bo poročilo objavljeno šele prihodnji teden. Zelo kaotično. Posebno zato, ker vlada trenutno dela malo drugega – kot rešuje šefa.

Agresivni Johnson zavrača odstop Jasno je edino to, da je poročilo napisano in pripravljeno. Na Downing Streetu 10 so še včeraj popoldne trdili, da ga niso dobili, sumljivo pa je, da so hkrati sporočili, da se odločajo o tem, »kateri deli poročila so lahko objavljeni«, domnevno zaradi varnostnih razlogov, kot je dejala zunanja ministrica Liz Truss, čeprav je Johnson v parlamentu zagotavljal, da bo objavljeno v celoti. Iz poročila naj bi izpustili vse fotografije, na katerih naj bi bil tudi Johnson ob steklenicah vina. Ta napovedana cenzura je sprožila vik in krik med opozicijskimi strankami in tudi konservativnimi poslanci. Vodja laburistov Keir Starmer, ki je Johnsona spet pozval k odstopu, je zahteval objavo celotnega poročila. Enako so zahtevali številni drugi poslanci, tudi konservativni. Policija je sporočila, da ne nasprotuje objavi celotnega poročila. Med včerajšnjo popoldansko viharno glasno razpravo pa je bil Johnson agresiven kot že dolgo ne. Ponavljal je, da prav gotovo ne bo odstopil, in opoziciji očital, da bi jih morala skrbeti morebitna ruska invazija v Ukrajini, ne pa »žurgate«. Številni celo mislijo, da si po tihem želi, da bi Rusija sprožila konflikt, ker bi ob takšni veliki mednarodni krizi veliko lažje ostal na majavem premierskem stolčku. Razpravi je dal pečat konservativni poslanec Andrew Bridgen, ki je dejal, da ne gre za zabave in Johnsonovo udeležbo na njih, ampak za zavajanje parlamenta in za to, ali je mogoče verjeti premierjevi besedi.