Ne glede na to, v kateri občini boste poiskali udobno hotelsko sobo ali zasebno nastanitev, se lahko v sosednjo občino sprehodite ali odpravite s kolesom. S kančkom sreče pa morda lahko preverite tudi aplikacijo wayv, ki povezuje potnike in lastnike plovil, ter se z različnih točk Obale odpravite s plovilom.

Kdaj ste si nazadnje vzeli čas in se sprehodili po mestu z več kot pol tisočletja dolgo beneško vladavino, ki je močan pečat pustila na bogati kulturni dediščini? V mesto z modernim parkom ob morju in rekreacijskimi površinami se lahko odpravite tudi s kolesom po kolesarski cesti. In medtem ko Portorož v zimskem času spi, središče Kopra ves čas živi. Sprehodite se do Kavarne Triglav ali čajnice Vanila v središču mesta in si privoščite zdrav zajtrk. Odpravite se v Koper na mestno tržnico ali obiščite ribarnico in si pri Fritolinu privoščite najboljše kalamare. Tudi če je zima, se posladkajte z domačim sladoledom v Sladoledarni za tržnico ali pa doživite posebne okuse v Vigoju pri Kavarni Triglav. Zvečer pa vam svetujemo večerjo v restavraciji Capra, Savor ali Džungla Gastrobar v središču Kopra.

Odkrijte izolske pustolovščine

Tudi Izola vas ne bo pustila ravnodušnih. Mesto, ujeto med Koprom in Piranom, je dobilo ime po otoku, na katerem je nastalo. Temperamentni utrip, romantični značaj mesta ter čar ribiških navad, kulturnih in športnih prireditev vabijo na počitnice vse leto. Privoščite si slastno pojedino v spremstvu odličnega vina ali piva v restavraciji Bujol, hotelu Marina ali pico v Napi blizu mandrača, najstarejši piceriji na Obali. Če pa želite doživeti nepozaben razgled po Izoli, se zapeljite na Belveder, do restavracije Kamin.

Zadnja leta si mesto močno prizadeva za dodatno ponudbo, povezovanje ljudi in ohranjanje tradicionalnih zgodb. Ker vsako mesto hrani kakšno še neodkrito skrivnost, jih tudi v Izoli ne manjka. Ena je še posebno globoko zakopana in že nekoliko pozabljena, lahko pa jo odkrijete skozi pustolovsko zastavljeno igro. Na popotovanje vas bo povsem digitalno odpeljal skrivni spremljevalec, izolski vodnik in nevidni prijatelj. Igra poteka na prostem, v izolskem mestnem jedru. Vstopna in zaključna točka je Izolana – hiša morja, kjer si lahko ogledate 35 ladijskih modelov, pravo ribiško barko pasaro, eksponate, ki pripovedujejo zgodbo ribje predelovalne industrije, in še mnogo več. V Izolani boste nedvomno začutili utrip zgodovine Izole in njene povezanosti z morjem.

Lahko pa se enostavno odpravite v zaledje Istre, v Korte in si ogledate obnovljeni vodni vir Frata, enega izmed vodnih virov izolskega zaledja, ki so nekdaj služili kot edini vir oskrbe z vodo. Povzpnite se do prazgodovinskega gradišča Kaštelir, kjer je v času poznega neolitika in vse do rimske dobe (torej vsaj 5000 let) stalo utrjeno naselje. Za ogled kaštelirja priporočajo najem lokalne vodnice, ki vam z doživeto pripovedjo pričara vtise življenja prazgodovinskih prednikov. V turistični kmetiji Medljan se lahko preizkusite v jahanju, bolj izkušeni pa odjahate po konjeniški poti ter odkrivate skrivnostne poti istrskega podeželja na povsem samosvoj način.