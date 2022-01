Vsako sezono se na slovenskih smučiščih poškoduje skoraj tisoč smučarjev, nekaj tudi smrtno. Da bodo dnevi, namenjeni sprostitvi, zabavi in športu, kar se da prijetni, naj bo skrb za varnost na prvem mestu. Kajti za red in sožitje na smučišču smo odgovorni vsi. Na smučiščih veljajo napisana in nenapisana pravila vedenja. Gneča na smučiščih zahteva samodisciplino in spoštovanje pravic vseh uporabnikov smučišča. Vodijo naj nas pazljivost, preudarnost, strpnost, odgovornost. Spoštujmo opozorila, odredbe in navodila nadzornikov, policistov in drugih oseb, ki skrbijo za varnost na smučišču.

V nasprotju z italijanskimi smučišči, ki so s 1. januarjem letos uvedla obvezno zavarovanje odgovornosti na smučišču, v Sloveniji takšno zavarovanje ni obvezno. A kot odgovarjajo pri Zavarovalnici Triglav, je priporočljivo, sicer finančno breme zahtevkov oškodovancev nosi povzročitelj in ne zavarovalnica. »Dokazovanje se izvaja po običajni praksi v tovrstnih zadevah, torej z zapisniki, pričami ipd. Škodo v tem primeru uveljavljate neposredno od povzročitelja škode, in sicer na podlagi njegove odškodninske odgovornosti. V primeru spora (če denimo povzročitelj trdi, da ni odgovoren, če nasprotuje višini zatrjevane škode ipd.) pa se škodo lahko uveljavlja tudi po sodni poti,« so povedali sogovorniki in svetovali, da je za lažje uveljavljanje tovrstnih zahtevkov smiselno imeti sklenjeno zavarovanje pravne zaščite, ki ga ponuja Zavarovalnica Triglav v okviru zavarovanja osebne zaščite.

Če se na smučišču zgodi nesreča, v kateri nihče ni telesno poškodovan ali pa se je kdo le lažje telesno poškodoval, mora na kraj nesreče priti nadzornik oziroma druga oseba upravljalca smučišča, če je o nesreči obveščen, pri čemer mora opraviti ogled kraja. Za poravnavo stroškov prevoza s slovenskih smučišč je dovolj zdravstvena kartica. Podobno kot pri drugih nesrečah se stroški za prvo pomoč, nujno medicinsko pomoč in prevoz do kraja, kjer lahko poškodovanca ustrezno zdravstveno oskrbijo, poravnajo iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v ustreznem odstotnem deležu. Če poškodovani smučar ni zavarovan, mora stroške poravnati sam. Četudi v trenutku nesreče pri sebi nimate kartice zdravstvenega zavarovanja, vas bodo reševalci ustrezno oskrbeli in poskrbeli za prevoz v dolino. Če je vašo nesrečo povzročil kdo drug, lahko zavarovalnica terja povračilo stroškov od povzročitelja nesreče, na primer od vinjenega smučarja.

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ni dovolj

Žal na smučiščih v tujini evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ne zadošča. Reševanje na smučiščih v drugih državah običajno ne sodi med pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Preden se odpravite na smučanje čez mejo, zato ne pozabite skleniti zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini – račun za zdravstveno oskrbo na smučišču ter prevoz do najbližje ustrezne zdravstvene ustanove, največkrat s helikopterjem, bo hitro presegel nekaj tisoč evrov. Še bolj pozorno na sklenjeno zavarovalno polico pa morajo letos biti smučarji, deskarji in drugi, ki uporabljate smučišča v Italiji. Naša soseda je s prvim dnem letošnjega leta uvedla obvezno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi jo povzročili tretjim osebam. »Glede na nesreče na smučiščih, poškodbe in stroške, ki ob tem nastanejo, ocenjujemo, da je taka rešitev smiselna. Še zlasti, če upoštevamo nove tehnike smučanja (carving), pri katerih so hitrosti višje in posledično poškodbe težje. Čas pa bo pokazal, ali bodo tudi druge države sledile italijanskemu vzoru in zahtevale tovrstno zavarovanje uporabnikov smučišč.«

Tovrstno kritje ponujajo svojim strankam tudi pri zavarovalnici Generali, in sicer z izbiro dodatnega kritja TUJINA Odgovornost. Zavarovalnica vam ob sklenitvi zavarovanja izda potrdilo v angleškem jeziku. Kot opozarjajo pri Generaliju, v Italiji zakon ne predpisuje višine zavarovalne vsote pri novem obveznem zavarovanju. Zato je še toliko bolj pomembno, da pri izbiri zavarovalne vsote za zavarovanje odgovornosti na smučanju (in za zavarovanje v tujini nasploh) upoštevate svoje potrebe, saj so morebitne odškodnine, ki bi jih oškodovanci zahtevali od vas, lahko zelo visoke. »Izberite paket po svoji meri, ki vam bo zagotavljal celovito varnost,« še svetujejo, a hkrati dodajajo, da boste ob dogodku na smučišču v Italiji morali dokazati ustrezno zavarovanje. »Zato pravočasno pomislite tudi na potrdilo, če se odpravljate na smučanje k našim zahodnim sosedom.«

Sicer pa, pozor, če imate že sklenjeno zavarovanje za tujino, a nimate urejenega dodatnega kritja, preverite, ali imate zavarovanje odgovornosti vključeno v svoje obstoječe domsko zavarovanje, ki naj bi prav tako veljalo na italijanskem smučišču. Res pa je tudi, da lahko še vedno ob nakupu smučarske vozovnice odštejete dodatne 3 evre na dan za zavarovanje – pri šestdnevni smučarski karti to pomeni 18 evrov.