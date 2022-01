Anthony Sheridan, strokovnjak za živalske vrtove, je evropske živalske vrtove ocenjeval po 40 merilih, kot so oskrba živali, število različnih živalskih vrst, zaščita ogroženih vrst, raziskovanje, naložbe, oglaševanje, število obiskovalcev in osebje. Med živalskimi vrtovi z več kot milijonom obiskovalcev na leto je Schönbrunn zasedel prvo mesto. Sledita mu nemški Leipzig in švicarski Zürich.

V obrazložitvi uvrstitve Dunaja na vrh lestvice je Sheridan izpostavil posrečeno simbiozo med kulturo in moderno gradnjo živalskega vrta. »Zunanji objekti so optimalno zasnovani in se hkrati harmonično prilegajo celotni podobi carskega Schönbrunna. To je edinstveno in impresivno. Informativne table in široka pedagoška ponudba živalskega vrta poudarjajo zavezanost izobraževanju in znanstvenemu ozaveščanju,« meni Sheridan.

Dunajski živalski vrt je bil že pred 25 leti uvrščen na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine. Lani so kljub pandemiji našteli 1,2 milijona obiskovalcev. Že dolgo pa živalski vrt ni več zgolj priljubljena turistična znamenitost, ampak tudi prostor raziskovanja, izobraževanja in ohranjanja živalskih vrst. Na 17 hektarjih površine ponuja življenjski prostor več kot 700 živalskim vrstam, tudi nekaterim ogroženim. ea