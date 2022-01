Cerkniško jezero obiskovalca ob vsakokratnem obisku preseneti. Zaradi njegove razgibane pojavnosti se spreminjajo tudi sprehajalne poti ob njem. Le ena je že od leta 2020, ko je nastala, vedno enaka: tematska učna pot Drvošec. Nastala je v okviru Notranjskega regijskega parka s pomočjo projektov LIFE Stržen in Kras.Re.Vita. Lani jo je Turistična zveza Slovenije izbrala za naj tematsko pot leta.

Pot Drvošec se začne na parkirišču pred Centrom za obiskovalce v Dolenjem Jezeru in se konča slabega pol kilometra pred vasjo Otok. Del poti poteka po makadamski cesti, nato pa zavije v gozd. Skupno je v eno smer dolga 3,7 kilometra, a si jo obiskovalci lahko skrajšajo, če prvi del poti po makadamski cesti prevozijo ter parkirajo pri prvi informacijski tabli po mostičku. »Pot Drvošec je speljana ob delu Cerkniškega jezera, od koder se najbolje vidi obsežnost tega kraškega bisera, hkrati pa je toliko odmaknjena, da ni težav s poplavljanjem, saj bi bila sicer v času, ko se jezero napolni, nedostopna,« pot opisuje Miha Jernejčič, vodja TIC Notranjskega regijskega parka. »Pot vodi po že prej obstoječih poteh ter vlakah, ki pa niso krožne, nove poti so se urejale samo na posameznih odsekih. Je pa vrnitev možna tudi po makadamski cesti ob Cerkniškem jezeru, za vnaprej najavljene skupine pa lahko organiziramo vožnjo z lojtrnim vozom s konjsko vprego nazaj na izhodišče.«

Volkovi v snegu

Najzanimivejši del poti je res po gozdu. Družinam, ki se v katerem koli letnem času odpravijo po poti, je zdaj na voljo tudi knjižica Jezerska dogodivščina, s pomočjo katere otroci na zabaven način spoznavajo živali in rastline Cerkniškega jezera. Knjižico z nalepkami in desetimi nalogami je mogoče kupiti v TIC, dobite pa jo lahko skupaj s torbico ter barvicami. Uganke v knjižici otroci rešujejo s pomočjo informacijskih tabel ob poti. »Naloge, ki jih dobite v knjižici Jezerska dogodivščina, so zasnovane tako, da so zabavne za vse starosti – tako mlajše kot starejše,« je pojasnil Jernejčič in dodal, da je pot z nalogami zasnovana za otroke, starejše od šest let. Če pravilno rešijo vseh deset ugank, se jim izpiše ime povodnega moža, ki živi v Cerkniškem jezeru. Za pravilno rešitev ob vrnitvi v center obiskovalcev dobijo nagrado.

In otroci so navdušeni že nad prvo informacijsko točko poti Prehranjevalni splet. Izdelana je tako, da skozi luknjice opazujejo, s čim se prehranjujejo živali. Ko pa se pot usmeri v gozd, sta v zasneženi pokrajini najbolj atraktivni silhueti volka in medveda, medtem ko se po plezalu skušajo premikati tiho kot ris. Toda nič manj zanimivi niso iskanje imen sove, poduk, da imamo v Sloveniji več vrst polhov, ribarjenje različnih vrst rib, ki živijo v Cerkniškem jezeru, in ugotavljanje, zakaj so velikemu pupku rekli zmajček. »To je najboljša učna pot, kar sem jih prehodil,« je bil navdušen desetletni Tarik, ki se je na pot podal ob zimskem koncu tedna. »Najbolj mi je bil všeč volk, ki sem se ga malo ustrašil. Najbolj pa sem se zabaval, ko sem iskal imena ptic.« Mimogrede: pot je označena s piktogramom ptice bobnarice, ki v Sloveniji redno gnezdi le na območju Cerkniškega jezera.

Pot je z dobro zimsko obutvijo brez problema prehodna tudi v snegu. »Pot ni zahtevna, ker pa gre za gozdne poti, je pozimi na določenih mestih lahko zasnežena, blatna ali ledena. Priporočamo ustrezno obutev, najbolje visoke pohodne čevlje ter oblačila, primerna temperaturi in vremenu,« priporoča Miha Jernejčič. Hoja po zasneženem gozdu je za otroke sploh izjemno doživetje, ob tem pa se lahko na igriv način podučijo še o naravi v okolici našega največjega presihajočega jezera. mah