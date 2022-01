Kako v času vizualne kulture prepričati otroka, da bere knjige? O tem govori slikanica pisateljice Nine Mav Horvat s slikovitimi ilustracijami Suzi Bricelj. Kajti tudi kraljeviči nočejo brati, četudi jih učijo najboljši strokovnjaki in jim ponujajo zlato. Nato pa kraljeviča k branju pritegne neka deklica, ki jo sreča v parku, in ta deklica seveda navdušeno bere. O kraljeviču, ki ni maral brati je sodobna pravljica, ki ima seveda tudi pravljični zaključek.

Jaša Drnovšek (ur.): Leov zapis (Založba ZRC, ZRC SAZU, 2022)

Leov zapis je tretje od pričevanj o skupini otrok, ki so v begu pred holokavstom v vihri druge svetovne vojne leto dni preživeli v Sloveniji, v dvorcu na Lesnem Brdu pri Horjulu. V slovenščini sta že izšla dnevnika Joška Indiga in Sonje Borus. Otroci in mladostniki so bežali z Dunaja v Italijo, od koder so s pomočjo humanitarnih organizacij prišli do Palestine. Leov zapis je prvoosebno pričevanje Lea Kofflerja, kako je doživljal vojno kot mladenič, ki v letih bega prehitro odraste.