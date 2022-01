Zagledani v svoj prav

Oliver (Michael Douglas) in Barbara (Kathleen Turner) se po sedemnajstih letih zakona odločita za ločitev. Naveličana drug drugega, nepopustljivo zagledana v svoj prav in nezmožna v drugem uzreti kar koli drugega kot objekt svojega sovraštva se spopadeta za skupno hišo. Do bridkega konca. Potem ko v zadnjih kadrih z lestenca treščita na tla in negibno obležita, Barbara Oliverju z zadnjimi močmi odmakne roko s sebe. Naposled je jasno, kdo je zmagal. Brezumno sovraštvo. Komedija Vojna zakoncev Rose je prelepa metafora za čas, ki ga živimo.