Zaradi snežnega prometnega kolapsa odstopilo vodstvo avtocestne družbe

V Grčiji se krepi jeza zaradi prometnega kolapsa, ki ga je povzročil ponedeljkov snežni vihar, v katerem je na avtocesti Attiki Odos obtičalo več tisoč voznikov, nekateri so bili ujeti do 20 ur. Avtocesta, ki jo upravlja zasebno podjetje Attiki Odos, je še vedno zaprta, vodstvo podjetja pa je že odstopilo. Ob tem je družba ujetim voznikom obljubila po 2000 evrov odškodnine. Odločitev so sprejeli po tem, ko jih je poklical premier Kiriakos Micotakis, ki ga je zanimalo, kako je mehanizem za ukrepanje v izrednih razmerah tako spektakularno zatajil. Na fotografiji: avtocesta Attiki Odos včeraj, tretji dan po snežni nevihti. sta