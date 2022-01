Srednjeveški rokopisi in rokopisni fragmenti: Odpiranje vrat v srednji vek

NUK hrani največji srednjeveški rokopisni fond na Slovenskem, ki pa še ni bil v celoti popisan. Raziskovalka rokopisnega gradiva ddr. Nataša Golob je to nedavno storila s knjižnim katalogom Srednjeveški rokopisi in rokopisni fragmenti: Narodna in univerzitetna knjižnica, 1. del. Gre predvsem za novejše pridobljeno gradivo v zbirki NUK.