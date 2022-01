Jannik Sinner je z uvrstitvijo v četrtfinale turnirja velike četverice v tenisu v Melbournu pri 20 letih ponovil svoj največji uspeh, ko se je pred 14 meseci kot najstnik uvrstil med najboljšo osmerico na Rolandu Garrosu. Za korak naprej, da bi se le dan potem, ko se je njegov rojak Matteo Berrettini kot prvi Italijan uvrstil v polfinale, je naletel na previsoko oviro. Grk Stefanos Cicipas je za zmago s 3:0 v nizih potreboval slabi dve uri ter se tretjič uvrstil v polfinale OP Avstralije.

V dvoboju dveh igralcev elitne deseterice je Grk prevladoval v vseh teniških prvinah. Najbolj v oči bode statistični podatek, da Južni Tirolec ni imel niti ene priložnosti za odvzem servisa, medtem ko je Cicipas izkoristil vse štiri. Izpostavljeni podatek tudi kaže, da je Cicipas prevladoval na osnovni črti ter da se je Grk odlično regeneriral po tesni četrtfinalni zmagi nad Američanom Taylorjem Fritzem.

»Užitek je analizirati dvoboj, v katerem gre vse po načrtih. Dobro sem se pripravil na Jannika, zavedal sem se njegove moči. A to je bil dan, ko je vse delovalo kot v najlepših sanjah. Predvsem pa me je ves čas nosilo občinstvo, ki mi daje izjemno podporo,« je po zmagi povedal Stefanos Cicipas . Zanimivo je, da je bil dvoboj nekaj minut prekinjen, saj je v Melbournu deževalo, zato so organizatorji zaprli osrednje igrišče. »Nikoli ne veš, kaj bo prinesla narava, zato moraš biti v vsakem trenutku pripravljen na vse. Prekinitev me ni zmotila, morda sem pod zaprto streho igral celo bolje. Čeprav so bile razmere drugačne,« je odgovarjal Grk.

Medvedjev se uči od najboljših

Cicipas je v Melbournu edini polfinalist, ki v četrtfinalu ni izgubil niza, medtem ko so se drugi trije dvoboji odločili v petem nizu. Za najdaljši dvoboj sta včeraj poskrbela Felix Auger-Aliassime in Daniil Medvedjev. Kanadčan je bil na pragu senzacije, saj je povedel z 2:0 v nizih, tretji niz pa je odločila druga podaljšana igra. Pri vodstvu Rusa z 2:1 je bil dvoboj za nekaj minut prekinjen, saj so morali organizatorji zaradi dežja pokriti teniški kompleks. Krajša prekinitev je bolje dela Medvedjevu, ki je v četrtem nizu s sijajnim prvim servisom rešil zaključno žogico tekmeca. Po kar štirih urah in 42 minutah je bil boljši drugi igralec sveta s 6:7 (4), 4:6, 7:6 (2), 7:5, 6:4.

Po dvoboju je Medvedjev priznal, da si je na poti do preobrata pomagal s taktiko Novaka Đokovića. Obudil je kult Srba v Avstraliji ter sprožil mešane odzive, med katerimi je bilo precej več žvižgov. »Vprašal sem se, kaj bi storil Novak, če bi se znašel v takšnem položaju kot jaz. In sem šel po njegovi poti. Rekel sem si, da če me želi tekmec premagati, bo moral dati pri vsaki točke vse od sebe. Tudi če bo vodil s 5:0 in 40:0, bom storil vse, da ga utrudim pred nadaljevanjem turnirja. In se je obrestovalo,« je zmagovito formulo pojasnil Daniil Medvedjev ter pristavil, da če kdo v tenisu ve, kako se rešiti iz težkega položaja, so to Rafael Nadal, Roger Federer in Novak Đoković. »Od najboljših se moramo učiti,« je dodal lanski finalist.