Po vsej verjetnosti bodo Portugalci že v nedeljo zvečer po glasovanju izvedeli, katera stranka je zmagala na parlamentarnih volitvah, vendar pa takrat še ne bo jasno, kdo bo v prihodnjih štirih letih vodil vlado. Tako kažejo meritve javnega mnenja, ki napovedujejo zmago socialistom (PS), ne pa tudi absolutne večine, ki si jo želi njihov vodja in aktualni premier Antonio Costa, da bi lahko sami sestavili vlado. Po napovedih anket bodo socialisti v primerjavi z volitvami 2019 celo izgubili nekaj poslanskih mest, a vseeno obdržali relativno večino. Namerile so jim od 34,6- do 37-odstotno podporo in to bi jim v najboljšem primeru zagotovilo okoli 110 sedežev v 230-članskem parlamentu, kar je šest manj od absolutne večine.

Ankete kažejo, da se bo v parlament prebilo devet strank, politična razdrobljenost pa bo ostala enaka kot v prejšnji skupščini, ki jo je predsednik države Marcelo Rebelo de Sousa konec lanskega leta razpustil in sklical predčasne volitve sredi njenega mandata. Novembra lani je namreč postalo jasno, da socialisti nimajo potrebne podpore za sprejem proračuna za leto 2022, saj so mu nasprotovale tako levi vladni partnerici, BE in komunisti (PC), kot opozicija, premier Costa pa predloga ni bil pripravljen spremeniti.

Socialisti niso naklonjeni veliki koaliciji

Med Portugalci je bilo zanimanje za volitve v času kampanje večje kot običajno. Poleg vseh predvolilnih strankarskih dejavnosti je bilo več kot 30 televizijskih soočenj med njihovimi prvaki, zato naj bi bilo po oceni analitikov volilcem že jasno, za koga bodo glasovali. Ni pa jasno, kdo so ali bodo možni partnerji največjima strankama (PS in PSD), ki bi omogočili eni ali drugi sestaviti novo vlado. Kot možni bodoči predsednik vlade ima veliko podpore aktualni socialistični premier Costa, vendar priljubljenost zadnje tedne raste tudi konservativnemu socialdemokratskemu prvaku Riu, sicer ekonomistu in nekdanjemu županu Porta. Costa ne želi imeti več opravkov s komunisti in levičarskim blokom, ki so bili koalicijski partnerji v njegovi vladi od leta 2015 do 2019 in so do lani podpirali njegov drugi mandat. Zanj bi bilo sprejemljivejše partnerstvo z zeleno stranko PAN (Ljudje, živali in narava) in ekološko-socialno stranko Livre, vendar je njun vstop v parlament negotov.

Podobna dilema tare Ria, ki je že večkrat zavrnil možno koalicijo s skrajno desno stranko Chega. Ta med drugim zagovarja politiko nižjih davkov, dosmrtno zaporno kazen in kemično kastracijo pedofilov. Rio bi v primeru, da bi mu volilni rezultat podelil možnost sestave vlade, raje šel v veliko koalicijo s socialisti in se s tem otresel skrajnih desničarjev. Po njegovih besedah je treba »verjeti, da lahko Portugalska 21. stoletja spet postane velika«, ne da bi se izbrisalo vse, kar je bilo do zdaj storjeno. Pred mesecem dni pa je dejal: »Smo reformistična stranka, zato ne bomo delali nobene revolucije ali uničevali, kar so zgradili drugi. Želimo samo razumno, pogumno in realistično povrniti Portugalcem upanje.« Toda socialist Costa doslej ni pokazal zanimanja za možno sestavo vlade s PSD.