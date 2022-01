Sodni svet, ne smešite se! Dovolj je bilo! Izrekli ste se za nepristojnega za presojo pravnomočno končanih postopkov, istočasno pa sodnika Branka Maslešo pozivate, naj vam in javnosti celovito pojasni nejasnosti in vaše dvome o veljavnosti njegove diplome in pravosodnega izpita. Kakšno vlogo igrate? Za kakšne nejasnosti gre in o kom pravzaprav dvomite? O vrhovnem sodišču, ministrstvu za pravosodje, državnem zboru, o vas samih, saj ste vsi posredno ali neposredno sodelovali pri presoji dokumentov tega sodnika, na podlagi katerih je postal tako sodnik kot vmes tudi predsednik vrhovnega sodišča. Ali se ne zavedate, da s tem postavljate pod vprašaj sposobnost celotnega državnega aparata (vseh treh vej oblasti) za presojo, ali določena oseba izpolnjuje pogoje za določeno javno funkcijo? Kako naj bi bil sedaj le sodnik Branko Masleša tisti, ki naj bi poskrbel za ugled sodstva in zaupanje vanj? In to po uspešno opravljeni sodniški karieri in tik pred upokojitvijo?

Kje ste bili vsi našteti doslej? Pa ne da ste se nenadoma spomnili, da ste pomanjkljivo opravili svoje delo, da ste sami neverodostojni? Ali da niste smeli vpogledati v njegove »osebne« podatke, brez katerih sploh ne bi mogli in smeli odločati o njegovi funkciji? Ali pa z željo po izbrisu vseh sledi prejšnje skupne države poskušate izbrisati tudi vse dokumente, ki so bili tedaj izdani in ki so veljali na njenem celotnem ozemlju? Ti se niso pojavili šele sedaj. Pa saj ste še sedaj v funkciji mnogi funkcionarji med vami, ki ste živeli in delali v času njenega obstoja. Ali ne vidite, da s tem izgubljate svojo integriteto in rušite ugled države Republike Slovenije in njenih z ustavo določenih organov? Komu strežete in koga se bojite?

Zato še enkrat, dovolj je!

Mag. Marija Krisper Kramberger, nekdanja ustavna sodnica