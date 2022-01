Minister je bolan

Minister za kulturo je bolan. Kar seveda ni ovira, da ne bi šel na vladni obisk v Posavje. Le ko so ga novinarji, te nadloge nevšečne, (spet) želeli nekaj povprašati, je odbrzel mimo kot Fittipaldi v najbolj zdravih letih, pomahal v pozdrav in dejal, da ne more, ker je bolan. Nazadnje, ko je novinarjem pomahal v pozdrav, je bil na obisku Pomurja, kjer je zavrnil pogovor za nacionalni radio, Večerovemu »težaku« pa zabrusil: »Za Večer pa sploh ne!« No, včeraj je bil pa bolan. Za vse medije. Kako lahko v teh težkih časih naokoli hodi bolan človek, pa čeprav je minister, težko ocenjujemo.