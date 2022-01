Naj vstane pravi Branko Masleša

Umetno ustvarjena afera z zatrjevanjem pomanjkljive izobrazbe vrhovnega sodnika Branka Masleše se bo v zgodovino zapisala kot eden bizarnejših poskusov diskreditacije posameznikov in sistema. Praksa, ki se je v Sloveniji pred 12 leti vzpostavila z zlorabo osebne tragedije zdravnika Saše Baričeviča in ki so jo SDS in z njo povezani mediji s svojo perverzno domišljijo, škodoželjnostjo, notorično lažnivostjo, maščevalnostjo in politično oportunostjo razvili do popolnosti, je v zadnjih nekaj letih postala nekaj vsakdanjega. Spomnimo samo na popolnoma in dokazano zlagane očitke, da policija sledi politikom, in blodnje, kako naj bi ljubljanski sodnik nekoč Zmagu Jelinčiču meril s pištolo v glavo.