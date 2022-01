Zapiranje malega gospodarstva ni prava smer in veseli smo, da se to zdaj ne dogaja. Imamo dokaze, da se je »šušmarjenje« v storitvenih dejavnostih dejansko razširilo. Ljudje smo žal taki, da če neke storitve ne dobiš legalno, jo najdeš nekje drugje. Čeprav frizerski saloni uradno niso delali, so ljudje vseeno imeli urejene frizure. In še, če nekdo dela uradno, je zavezan vsem ukrepom NIJZ, če dela na črno, pa nadzora nad tem ni. Tega ne govorim zato, ker sem predsednik zveze obrtnikov, ampak dejansko mislim, da bomo morali v gospodarstvu živeti s tem virusom, dokler ga ne bomo izkoreninili.

Morda je podobno to, da je tudi kriza 2008 prišla v Slovenijo od zunaj, čeprav najprej nismo verjeli, da bo. Je pa bistvena razlika, da je to zdravstvena kriza, takrat pa je bila finančna. Veliko podjetij je bilo prezadolženih in so propadla. Vlada takrat tudi ni imela toliko možnosti, da bi ta podjetja sanirala. Je pa bila tista kriza streznitev tudi za naše obrtnike. Mnogi so imeli hipotekarne kredite, ki jih dejansko niso zmogli odplačevati. Naučili smo se, da ni vse v denarju, ki si ga izposodiš, ampak da je treba rasti tudi z denarjem, ki ga ustvariš v lastnem podjetju. Nedeljski dnevnik