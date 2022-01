Dolgo časa me je zanimalo, kaj je z zavednimi Primorci, Izolani, da so kar tiho, medtem ko se njihov Branko požvižga na strankin statut, aktivno sodeluje pri rušenju demokracije z Janševimi fašistoidnimi metodami, pri tem pa se še trka po prsih. Zakaj se ne zgledujejo po občinskem odboru v Šentjurju, kjer so svojega Polnarja vrgli iz stranke DeSUS? Z izključitvijo bi vsaj malo zavarovali svojo integriteto in zaupanje volilcev, oni pa nič. Kasneje sem ugotovila, v čem je bila vsa »skrivnost«. Simonovič je (ne vem, ali je še) v odboru »ta glavni«, njihov predsednik namreč. Zdaj jih zapušča. (Kdo beži s potapljajoče se ladje, je znano.) Če jim slučajno ne bo glavobola pozdravil Igor Zorčič, jih bo še dolgo bolela glava. Morda tudi Zorčiča.

Simonovičeva samohvala, kaj vse sta v tej vladi on in poslanska skupina naredila za upokojence in kako dober podpredsednik DZ je bil, nas hoče zavesti, da ga stranke navdušeno čakajo; le kdo si ne bi želel »sposobnega« in ustrežljivega pomočnika. Morda pa se nadeja še dodatnega plačila, če nista bili legalizacija črne gradnje in ena izmed najvišjih poslanskih plač dovolj.

Ko to pišem, se še odloča, kje bo unovčil »nepogrešljivost«, Aleksandra Pivec pa odprtih rok vabi vse, tako pravi, ki delijo njene vrednote. Se šali? Misli, da smo že pozabili, kakšne »vrednote« ima? Da smo pozabili, kako je DeSUS pripeljala v Janševo naročje in bi v njem obsedela, če je ne bi takrat še »njeni« poslanci pahnili iz njega? (Kaže, da si Janše še vedno želi, poslanci, ki so prej obsojali njeno početje, na primer Hršak, pa se ji zdaj prilizujejo in rinejo k njej.) Da smo pozabili, na kak način se je šla kmetijsko ministrico? Komisija za preprečevanje korupcije je kmalu povedala svoje, pozneje pa je prišla še sodna potrditev njenih nepravilnosti.

Ves čas, kar je na sceni, promovira samo sebe (simptom narcistične motnje?), Janša, njegovi poslanci, zdaj pa še »njegova« RTV ji pri tem izdatno pomagajo. Žal se na površje politike pogosto »prikomolčijo« ljudje, ki jim dobro teče jezik, čeprav nimajo posebnih človeških kvalitet, na primer empatije in morale. Mednje lahko štejem notranjega ministra. Morda tudi Aleksandro, ki z dvesto na uro trosi sladkobne puhlice, obljube, ki jih bodo nekateri gotovo vzeli za čisto zlato. Spet druge bo premamila z zunanjo podobo, tretjim pa se bo zdela žrtev, njena korupcijska dejanja pa čisto neznatna, češ, »saj so ostali še slabši«. A bi morali izločiti njo in vse slabše od nje.

Zmaga Jelinčiča dobro poznamo. Zlasti po ljubezni do orožja, ki ga je zna uporabiti. Tudi po nasilnosti, žaljivih obdolžitvah, vzbujanju nestrpnosti in sovraštva, on lahko, ker zaradi poslanske imunitete (skoraj) vse preživi brez kazni. Rad prebira knjige, ki jih nikoli ne vrne, kupljene za naš denar. Knjige tudi prevaja, recimo Svetinovo Ukano, za katero dobi bogato nakazilo iz Azerbajdžana. A glej ga zlomka, Svet Evrope dvomi o njegovih prevajalskih sposobnostih in ga skupaj z drugimi, obdolženimi korupcije, izključi. Pa za davkoplačevalski denar ga zaskrbi, še zlasti, če je ta »od korone« in ga dobijo »študentje – delomrzneži«, on pa ga lahko že leta delomrzno sesa. Ni ga na sejah odborov in DZ, le včasih prileti, da izpolni dolžnost in pritisne tipko, »koalicijski za«.

Ni presenetljivo, da ga je Janša izbral za »dopolnitev kazenskega zakonika«, ki so ga spisali po svojih potrebah (zastaranje primera Trenta, sporne nabave…). Čeprav mu nasprotuje vsa stroka, dopolnitev je vložena v napačni zakon, gospodarski kriminal se bo pometel pod preprogo (ali pa ravno zato), so ga koalicijski poslanci podprli. Zakonov opozicije, ki bi pomagali revežem, da bi prebrodili mraz ter podražitve, in preprečili posledice »frackinga« v Prekmurju, pa niso.

Z labodjim spevom v naslovu nisem namigovala na njegov talent za balet in Labodje jezero, ampak na up, da bo za vedno odplesal iz politike, še zlasti iz parlamenta. Z vso »plemenitostjo« in cenikom vred.

Polona Jamnik, Bled