Jumbo plakati ne sodijo na kozolce in ograje

V Kočevju želijo narediti konec prekomernemu in agresivnemu oglaševanju v javnem prostoru. Julija lani so sprejeli odlok, ki ureja problematiko, zdaj popisujejo aktualno stanje, sledijo pozivi lastnikom. Podobno je v Ribnici, kjer v spomeniško zaščitenem mestnem jedru pozivajo lastnike, da do konca aprila odstranijo neprimerne oglasne površine.