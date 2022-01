Finančna inšpektorica toži Ivana Simiča

V sobotnem Dnevniku 8. januarja 2022 je bil objavljen članek pod zgornjim naslovom izpod peresa novinarke Mojce Furlan - Rus. Med drugim je napisano, da se je finančna inšpektorica »vseskozi držala črke zakona in so pravilnost njenih odločitev potrdila tudi sodišča. Simič odgovarja, da je to res, a da so bila sodišča zavedena, ker so jim bile predložene napačne informacije. In da to lahko dokaže.«