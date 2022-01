V okviru programa React, obsežne študije, ki meri razvoj prenosa virusa v populaciji, so med 5. in 20. januarjem 2022 na domove prostovoljcev v Angliji poslali 100.000 testov PCR. Od 3582 ljudi, ki so bili pozitivni, jih je 64,6 odstotka izjavilo, da so covid-19 pred tem že preboleli. Med analiziranimi pozitivnimi vzorci je bil omikron odkrit v 99 odstotkih.

Teh primerov tehnično ni mogoče imenovati ponovne okužbe, ker je lahko posameznik dvakrat pozitiven na isto okužbo, je po poročanju britanskega časnika The Telegraph pojasnil direktor programa REACT Paul Elliott, sicer profesor epidemiologije in medicine javnega zdravja na Imperial College v Londonu. »Morda so bili decembra pozitivni na omikron, nato pa smo jih testirali mi,« je dejal in opozoril, da ne vedo, kdaj so se posamezniki okužili. »To bi bilo lahko maja 2020 ali pa prejšnji teden,« je dodal.

Prav tako še ni jasno, koliko prostovoljcev je bilo v celoti cepljenih.

Agencija Združenega kraljestva za zdravstveno varnost (UKHSA) je sporočila, da bo podatke o možni ponovni okužbi začela beležiti od konca januarja. Za ponovno okužene bodo šteli posameznike, ki bodo pozitivni 90 dni ali več po prejšnji okužbi.

Novi podatki programa React kažejo, da je Anglija vrh omikronskega vala dosegla okoli 5. januarja. »Dobra novica je, da so okužbe januarja hitro padle, vendar so še vedno izjemno visoke,« je poudaril Elliott.

Opozoril je, da bi hiter porast okužb pri otrocih in starejših od 65 let v primerjavi z decembrom lahko povzročil povečanje hospitalizacij. »Zato je ključnega pomena, da še naprej pozorno spremljamo situacijo,« je dodal.

V Združenem Kraljestvu v zadnjih dneh beležijo dobrih 90.000 okužb s koronavirusom na dan, kar je precej manj kot na vrhuncu na začetku meseca, ko so beležili tudi čez 200.000 okužb v 24 urah.