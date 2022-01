S sistemom bi zagotovili boljše ločeno zbiranje plastenk za pijače, tako tistih za ponovno uporabo, kot tistih za recikliranje, so v sporočilu za javnost zapisali v združenju industrije pijač pri zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, ki deluje pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije. Kot so dodali, je pobudi naklonjen tudi resorni minister Andrej Vizjak.

»Po ministrovih besedah bi lahko z dobrim sodelovanjem in okrepljenim dialogom novi zakon o varstvu okolja že vseboval člene, ki bi urejali ravnanje odpadkov v smeri vzpostavitve nacionalnega kavcijskega embalažnega sistema,« so zapisali v združenju.

»To je še posebej pomembno z vidika implementacije določb direktive EU, ki države članice zavezuje, da do leta 2025 za namene recikliranja ločeno zberejo 77 odstotkov odpadnih plastenk pijač, že do leta 2029 pa naj bi ta delež narasel na 90 odstotkov. Do leta 2025 bo morala tudi vsaka država članica zagotoviti, da plastenke vsebujejo najmanj 25 odstotkov recikliranega PET (rPET), do leta 2030 pa vsaj 30 odstotkov,« so še zapisali.

Zgled so jim skandinavske in baltiške držav

V združenju še menijo, da so določila evropske direktive dobra priložnost, da se različni akterji v družbi povežejo in v dialogu poiščejo rešitve, ki bodo v dobro vseh. »Zgled so nam skandinavske in baltiške države, kjer je industrija sama poskrbela za sistem, ki odlično deluje, seveda ob podpori političnih odločevalcev ter ozaveščenih predstavnikov civilne družbe,« je dejal predsednik združenja Marian Šefčovič.

»Na naši zbornici bomo pomagali in se aktivno vključevali v pripravo in izvedbo potrebnih aktivnosti za uvedbo učinkovitega sistema, ki bo omogočal dosego ciljev ločenega zbiranja odpadne embalaže pijač in na zgleden način izvajal načela razširjene odgovornosti proizvajalcev ter skrbi za okolje,« pa je dodala direktorica zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Tatjana Zagorc.

Pobudo za vzpostavitev kavcijskega sistema za embalažo pijač je sicer že decembra predstavilo društvo Eko krog. Sistem se, kot so tedaj poudarili, kaže kot cenejši, učinkovitejši in preglednejši sistem zbiranja odpadne embalaže. Poleg tega odpira nova delovna mesta, prispeva k manj smetenja ter omogoča več ponovne uporabe embalaže pijač in kvalitetnega recikliranja. Poleg ministra Vizjaka so naklonjenost ideji izrazili tudi v stranki LMŠ.