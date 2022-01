»Spremljamo razmere in smo ves čas na strani miru, pozivamo k deeskalaciji, vseeno pa zaenkrat ni razmisleka, da bi kakorkoli zmanjševali navzočnost v Ukrajini, bodisi diplomatskega ali civilnega osebja, tudi aktivnosti v smislu podpore celotni regiji, ki jih Slovenija zagotavlja kot članica Nata, še vedno ostajajo,« je pred odborom povedal državni sekretar na MZZ, Gašper Dovžan.

Dovžan je še dejal, da Slovenija prisega na spoštovanje mednarodnega prava in meja, ki jih ni mogoče spreminjati enostransko. Dodal je, da Slovenija Ukrajini nudi pomoč v okviru članstva EU in Nata.

To je povedal v odgovoru na poslansko vprašanje Nataše Sukič (Levica), ki so jo zanimale razmere na meji med Rusijo in Ukrajino in ali Slovenija razmišlja podobno kot hrvaški predsednik Zoran Milanović, ki je dejal, da razmišlja o umiku hrvaške vojske v okviru Natovih operacij.

Dovžan: Kandidatura Slovenije za VS ZN je utemeljena V odgovoru na vprašanje poslanca Matjaža Nemca (SD) glede kandidature Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov v obdobju med letoma 2024 in 2025 ter nekoliko spremenjenih odnosov s Kitajsko zaradi izjav predsednika vlade Janeza Janše je Dovžan pojasnjeval tudi to kandidaturo. Dejal je, da se je Slovenija zanjo odločila »v specifičnem mednarodnem kontekstu« ter na podlagi spodbud s strani številnih pomembnih držav. »Slovenija se zavzema za spoštovanje človekovih pravic, za mir in stabilnost, spoštovanje mednarodnega prava in meja« in prav v luči teh vrednost je po besedah državnega sekretarja treba gledati na kandidaturo Slovenije v VS ZN, kar bo po njegovih besedah tudi dobra priložnost, da se bo pokazalo, katere od zgoraj omenjenih vrednot imajo podporo v mednarodni skupnosti. »Na koncu šteje vsak glas, a tudi najpomembnejše države, ki imajo vpliv, imajo na samem glasovanju samo en glas,« je še dejal. Dodal je, da Slovenija vse zgoraj omenjene vrednote zagovarja tudi bilateralno z vsemi državami, ter da Slovenija nima sovražnikov v mednarodni skupnosti, zaradi česar je prav tako njena kandidatura v VS ZN utemeljena.