Robert Pavšič je dejal, da se je vlada Janeza Janše pri sprejemanju proticovidnih ukrepov pogosto sklicevala na stroko, stroka pa je na številnih zaslišanjih preiskovalne komisije DZ potrdila, da ni bila slišana.

To je po besedah predsednika komisije na zaslišanju v torek potrdil tudi nekdanji zdravstveni minister Tomaž Gantar, ki je dejal, da je »bila stroka večkrat podaljšana roka vlade«. Ob tem je Gantar pojasnil, da je zdravstveno ministrstvo z raziskavo javnega mnenja ugotovilo, da je zaupanje ljudi v ukrepe in vlado nizko. Sam je zato zagovarjal odstop celotne vlade.

Pavšič kot pomembno izpostavlja tudi Gantarjevo navedbo, da je odločitev o uvedbi množičnega hitrega testiranja na koronavirus sprejel predsednik vlade Janša, prav tako naj bi slednji osebno usmerjal oblikovanje strategije cepljenja proti covidu-19.

Različna mnenja o ustreznosti verifikacije

Nekdanja zaposlena na NLZOH virologinja Metka Paragi je na zaslišanju pred komisijo poudarila, da so bili hitri testi omenjenega podjetja neustrezni za hitro testiranje na koronavirus, NLZOH pa je kljub temu njihovo ustreznost potrdil in uporabo testov priporočil vladi.

Direktorica NLZOH Tjaša Žohar Čretnik pa je pred komisijo zavrnila očitke, da naj bi bila verifikacija opravljena nestrokovno. Pojasnila je, da so pri verifikaciji upoštevali strokovne kriterije Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so ob pomoči kriminalistov Policijske uprave Celje 14. decembra lani opravljali hišne preiskave v zasebnih in poslovnih prostorih ter zasegli elektronske podatke in predmete na 12 lokacijah zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Neuradno so bile hišne preiskave povezane z verifikacijo hitrih testov Majbert Pharma.