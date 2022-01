Milanović je po torkovem obisku v podjetju Kraš dejal, da obstajajo načini za to, da se Ukrajina ohrani kot »celovita država ali 99 odstotkov nje« in da se ji gospodarsko pomaga. Vendar pa ne sodi v zvezo Nato, je dejal po poročanju hrvaškega portala Index.

Spregovoril je tudi o odzivu Hrvaške na morebitno zaostritev ukrajinsko-ruske krize. »Jaz ne vem nič o tem, a sem vrhovni poveljnik vojske. Gledam sporočila, glede na katera Nato povečuje prisotnost na območju. Mi nimamo in ne bomo imeli nič s tem, to zagotavljam. Ne samo, da ne bomo poslali nobenega vojaka, umaknili bomo vse hrvaške vojake, do zadnjega, in to ni povezano niti z Ukrajino niti z Rusijo,« je poudaril.

Kriza je po njegovih besedah povezana »z dinamiko ameriške notranje politike Joeja Bidna in njegove administracije«.

Povedal je še, da je »državni udar« v Ukrajini, ki je odnesel tedanjega proruskega predsednika Viktorja Janukoviča, »spodbudila EU, predvsem pa Washington«. Poudaril je, da je Ukrajina »še vedno ena najbolj skorumpiranih držav na svetu, gospodarsko stagnira in ni dobila nič od EU!«.

Milanović je s tem razburil Kijev. Ukrajinsko zunanje ministrstvo je zaradi izjav na pogovor poklicalo hrvaško veleposlanico v Kijevu Anico Džamić, ki so ji sporočili, da so predsednikove izjave nesprejemljive. V pogovoru so izrazili globoko razočaranje nad izjavami Milanovića o članstvu Ukrajine v Natu in neprimernosti pomoči Ukrajini v času ruske agresije.