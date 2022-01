Od decembra lani se na spletnih portalih, ki jih obvladuje vladajoča politika, lansira zgodba, da vrhovni sodnik in nekdanji predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša nima ustrezne izobrazbe, diplome in pravosodnega izpita. Sodni svet je v zvezi z medijskimi objavami prejšnji teden sprejel stališče, da za presojo veljavnosti listin ni pristojen, kljub temu pa od Masleše pričakuje, da vse nejasnosti celovito pojasni.

Masleša je javnosti posredoval kopije diplome in potrdila o opravljenem pravosodnem izpitu, v pogovoru za spletno stran 24ur pa povedal, da ga žalosti ravnanje Sodnega sveta, ker je »podlegel podtikanjem v nekaterih medijih, ki skoraj dva meseca neresnično predstavljajo okoliščine, ki zadevajo mojo izobrazbo«. »Ne morem se znebiti občutka, da so vsi lažni očitki izključno politično motivirani. Zgrožen sem nad stališčem Sodnega sveta, ki mi doslej ni dal priložnosti, da se o vsem tem izjasnim. Nihče me ni nič vprašal,« je dejal Masleša.

»Razočaran sem, ker me Sodni svet dva meseca ni nič vprašal glede moje izobrazbe, nobenih pojasnil niso zahtevali od mene, niti listin, zdaj pa so zavzeli stališče, da četudi niso pristojni za presojo verodostojnosti in pristnosti listin o moji izobrazbi, me vseeno pozivajo, naj pojasnim nejasnosti in dvome glede veljavnosti potrdil o diplomiranju in pravosodnem izpitu, saj da sicer prihaja do krnitve ugleda sodnika in sodstva v javnosti. Ogorčen sem. Javnosti sem posredoval kopije diplome in potrdila o opravljenem pravosodnem izpitu, pa ni bilo nič drugače, pogrom nad mano se je nadaljeval. In lahko rečem, da so člani Sodnega sveta tisti, ki so sami prispevali h krnitvi mojega sodniškega ugleda in sodstva v celoti,« pravi Masleša.

Masleša: Domišljija avtorjev teh člankov nima meja Nekdanji predsednik Vrhovnega sodišča, zdaj vodja kazenskega oddelka, pravi, da so se laži glede njegove izobrazbe kar stopnjevale. »Začelo se je s trditvijo, da me ni bilo med diplomanti na Pravni fakulteti v Sarajevu, kasneje naj bi moja diploma izginila v požaru. Pa dvomi v navedbe sarajevske fakultete, ki je potrdila, da sem tam zaključil študij. Sledila so namigovanja, da na predloženi kopiji diplome ni suhega žiga. Nato da sploh nimam pravosodnega izpita in da so mi v pripravniško dobo priznali tudi čas, ko sem bil na služenju vojaškega roka.« »Nadaljevali so z natolcevanji, da je dokumentacija, ki se nanaša na moj pravosodni izpit, prav tako končala v ognjenih zubljih, višek pa so dosegli z navedbami, da moj pravosodni izpit v Sloveniji ne velja. Skratka, težko se boriš proti takim lažem, ki se kar stopnjujejo. Domišljija avtorjev teh člankov nima meja,« je ogorčen Masleša.

Diplomirani pravnik številka 3227 Vrhovni sodnik pravi, da so šle stvari tako daleč, da se je z njegovo izobrazbo ukvarjala celo Sarajevska kantonalna inšpekcija. Ta naj bi ugotovila, da je nesporno, da je pridobil diplomo na tej fakulteti in strokovni naziv diplomirani pravnik v skladu s tedaj veljavnimi predpisi. »Inšpektor je z vpogledom v original mojega indeksa ugotovil, da so v njem vpisani vsi opravljeni izpiti, skupno 28, in podpisani od tedaj odgovornih profesorjev. Inšpektorju so bile predložene tudi vse originalne prijave o opravljenih izpitih, pa tudi originalni vpisni, prijavni in semestralni listi. Z vpogledom v knjigo diplomiranih študentov Pravne fakultete v Sarajevu, začenši s številko 1901, pa vse tja do 3435, je pristojni inšpektor ugotovil, da sem pod redno številko 3227 vpisan kot diplomirani pravnik in sem prevzel izvirnik diplome,« pojasnjuje Masleša. Glede pravosodnega izpita pa: »Iz dokazil, ki jih skrbno čuvam, je razvidno, da sem na Okrožnem javnem tožilstvu v Sarajevu opravljal pripravništvo kot pripravnik volonter, zaposlen s polnim delovnim časom, od aprila do avgusta 1975, nato pa kot redno zaposlen pripravnik do julija 1976. Republiški sekretariat za pravosodje in organizacijo uprave mi je maja istega leta odobril pristop k pravosodnemu izpitu. Junija sem opravil pisni nalogi s področja kazenskega in civilnega prava, nato še ustni del pred komisijo za opravljanje pravosodnega izpita. Potrdilo o opravljenem izpitu sem dobil 25. 6. 1976. Tako ne držijo niti trditve, da mi je bilo v pripravništvo priznano za obdobje, ko sem služil vojaški rok, saj sem bil v vojski od konca julija 1976 do prvega julija prihodnje leto.«

Napadi na sodno vejo oblasti Napadi politike na sodno vejo oblasti se v zadnjih dveh letih kar vrstijo – diskreditacije sodnikov, napadi na sodne odločitve in žalitve posameznikov. Naš sogovornik pravi, da gre za spodkopavanje sodne veje oblasti, saj tega sistema ni mogoče destabilizirati drugače kot z diskreditacijami posameznikov. Sodniki imajo namreč trajni mandat in so prav zaradi tega zavarovani pred posegi politike. Je pa res, da se tudi z diskreditacijami vnaša nemir v sodstvo in to je cilj, pravi Masleša. »Poanta diskreditacije je ravno v tem, da te razvrednotijo kot človeka in s tem tudi tvoje odločitve, ki jih sprejemaš v službi. Sodstvo pa se po svoji naravi ne more in ne sme spustiti v neprimeren način komunikacije z drugo vejo oblasti, saj mora vseskozi varovati svoj videz nepristranskosti. Sodni svet je tisti, ki bi moral posredovati v takšnih primerih, poskrbeti za dialog in razumno reševanje sporov. Če tega ni, imamo problem.«