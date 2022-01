(Nedeljski dnevnik) Psi zmanjšujejo stres

Domači ljubljenčki učinkujejo blagodejno na naše počutje. To so pokazale že številne raziskave, ki so med drugim prišle do spoznanja, da so nam v pomoč, ko smo depresivni, pa tudi v nekaterih drugih težjih trenutkih. Tokratno serijo člankov posvečamo prav tej temi: zakaj in kako nas domači ljubljenčki osrečujejo. Začenjamo pri psih.