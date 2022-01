Po trendu padanja števila rojstev, ki se nazadnje znova kaže od leta 2010, se je krivulja rodnosti naposled obrnila malenkost navzgor. In to kljub ugotovitvam evropskih raziskav, da mladi zaradi kaotičnosti in negotovosti, ki ju je s seboj prinesla pandemija, odločitev za starševstvo pogosteje prelagajo na poznejši čas, piše Nataša Bucik Ozebek v nvi številki Nedeljskega dnevnika

Kaj je bilo v Sloveniji drugače? Pri tako intimnih odločitvah, kot je starševstvo, odgovori nikoli niso enostavni in enoznačni, prav tako porast porodov ni garancija, da se bodo takšne številke nadaljevale. Nas bo torej sploh lahko kdaj tri milijone, kot si je nedavno za cilj naslednjih desetih let populistično zadal gospodarski minister Zdravko Počivalšek? In to ne na račun priseljevanja, ampak na račun tega, kar se bo dogajalo doma, kot se je izrazil?

Obeti za kaj takega niso spodbudni. Ženske rojevajo vse pozneje. »Mlada« mamica, ki je lani rodila prvič, je bila v povprečju stara skoraj 30 let. Rodila je dobrih pet let pozneje, kot je otroke rojevala generacija njene mame pred tridesetimi leti. Tudi očetje so ob rojstvu prvega otroka vse starejši – njihova povprečna starost je nad 32 let. Velika verjetnost je tudi, da sodobna ženska ob rojstvu otrok ni poročena. Če je bila pred tridesetimi leti ob porodu neporočena zgolj četrtina žensk, je danes takšnih več kot polovica. Najbolj so v tem obdobju napredovali – očetje. V zadnjih tridesetih letih so dobili priložnost, da ob rojstvu otroka izkoristijo plačan očetovski dopust, njihova prisotnost v družinskem življenju se povečuje in po zadnjih podatkih iz leta 2018 jih je velika večina (štiri petine) v porodni sobi skupaj z materjo pričakala prihod novorojenčka. Zanimivo pa je, da se zadnjih 30 let ni spremenil okus glede imen. Pri dečkih vsa zadnja tri desetletja na vrhu lestvice kraljuje Luka, pri deklicah pa so si prva mesta razdelile Anja, Nika in Eva. In še nekaj ostaja stalnica: vsako leto, brez izjeme, se rodi več dečkov kot deklic.

