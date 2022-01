V središču Aten v siloviti eksploziji poškodovane stavbe, ranjen en človek

V središču Aten je davi odjeknila silovita eksplozija, ki je povzročila veliko škodo na več poslovnih in stanovanjskih stavbah. En človek je bil glede na poročanje medijev huje poškodovan in so ga prepeljali v bolnišnico.