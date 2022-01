Danes si je prva polfinale priigrala Collinsova in je po Madison Keys druga Američanka v polfinalu Melbourna.

Osemindvajsetletnica si je proti nepostavljeni francoski veteranki priigrala prednost s 5:2, vendar je nato Cornetova, ki je v svojem 63. nastopu na turnirjih za veliki slam prvič zaigrala med najboljšimi osmimi, izenačila, preden si je Američanka zagotovila prvi niz. V drugem pa ni bilo dvoma o zmagovalki.

»Zdi se neverjetno, da sem prišla v polfinale, še posebej po številnih zdravstvenih izzivih, ki sem jih imela,« je povedala Collinsova, ki je aprila lani prestala operacijo endometrioze, nato pa si je na OP Francije »raztrgala« trebuh.

»To, da sem se lahko vrnila na to raven in bila sposobna tekmovati, je neverjetno. Tudi fizično sem na visoki ravni,« je dodala ameriška igralka.

Uspešna tudi Iga Swiatek

Po Collinsovi je bila uspešna še deveta igralka s svetovne lestvice Swiatkova, ki je bila s 4:6, 7:6 (2) in 6:3 boljša od Estonke Kaie Kanepi, 115. igralke s svetovne lestvice. Presenetljiva zmagovalka Roland Garrosa leta 2020 si je prvič priigrala nastop med najboljšo četverico v Melbournu.

Proti Kanepijevi je imela v prvem nizu več priložnosti za odvzem servisa, a je bila Estonka tista, ki je ob prvi priložnosti odvzela servis tekmici in zmogla prednost obdržati do konca; četudi je Swiatkova rešila osem žogic za niz, je izgubila prvega. Drugi je bil bolj razburljiv, vendar je podaljšana igra pripadla Poljakinja in izenačila razmerje moči na 1:1.

Swiatkova je nato prevzela pobudo in z dvema breakoma hitro povedla v odločilnem nizu, pri 5:2 pa je servirala za zmago. A Kanepijeva se še ni predala, vendar je bila Poljakinja dovolj zbrala na zmago s 6:3.

»Imela sem tako veliko priložnosti za 'break' v prvem nizu (devet, op. STA), da sem bila že prepričana, da sem zapravila svojo priložnost. To me je zelo ujezilo, vem, da bi se morala zbrati le na naslednjo točko. In to sem popravila v drugem nizu,« je dejala 20-letna Swiatkova.