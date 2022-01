Gostitelji so do visoke zmage prišli s kolektivno igro, saj je novinec Jonathan Kuminga v zadnji četrtini pripravil šov in dosegel 22 točk. Thompson je po dveh tekmah premora zaradi poškodbe 15 točkam dodal še šest podaj.

Dallasov poraz pa je za nameček zasenčila še poškodba Tima Hardawaya ml. 7:16 minute pred koncem prvega polčasa, ko je nesrečno stopil in si pri tem zlomil kost v levem stopalu, zaradi česar je moral po dveh prostih metih predčasno v slačilnico.

Dončić je bil sicer prvi strelec tekme in je 25 točkam dodal osem skokov, vendar v zadnji četrtini ni več igral, saj je imel težave z razbolelim vratom, ki mu dela preglavice že nekaj tekem.

Latvijec Kristaps Porzingis pa je moral predčasno z igrišča 8:21 minute do konca tekme, ker je brcnil žogo na tribuno. Ob predčasnem odhodu v garderobo je pozdravljal navijače in jim delil "petke".

Naslednja tekma Dallas čaka v noči na sredo; varovanci Jasona Kidda bodo gostovali v Portlandu