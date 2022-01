Košarkarji Cedevite Olimpije niso mogli niti dobro prespati nesrečnega poraza proti Crveni zvezdi, že so morali kreniti na pot proti Franciji. Včeraj ob peti uri zjutraj so krenili proti Bourgu, kjer jih danes ob 20. uri čaka obračun proti tamkajšnjemu moštvu. Kapetan Jaka Blažič in soigralci so kljub porazu proti Beograjčanom prepričani, da so na pravi poti in da je prihod Zorana Dragića nov pomemben kamenček v mozaiku, s katerim bo trener Jurica Golemac poskušal uresničiti visoko zastavljene cilje.

Verjamejo, da bodo zmagovali, ko bo najbolj treba

Razočaranje po neuspehu proti Crveni zvezdi je bilo v zmajevem gnezdu nepopisno, še dodatno zaradi dejstva, ker so proti Beograjčanom svoje znova dodali delilci pravice s sumljivimi odločitvami v ključnih trenutkih. Tudi Jurica Golemac po tekmi ni mogel zadrževati čustev in bo verjetno zaradi kritiziranja sodnikov prejel kazen lige ABA, a včasih je enostavno treba dvigniti glas in povedati tisto, kar vidijo vsi, in je v jadranski ligi praksa že vrsto let. Ljubljančani so se po 15-dnevnem tekmovalnem premoru po okužbah s koronavirusom hitro vrnili na visoko raven. Predvsem je izstopala energija v obrambi, kar je posledica prihoda Dragića, ki je že našel mesto v začetni peterki, tudi v napadu je žoga lepo krožila, ustavila se je le, ko je bil na parketu Jacob Pullen, ki je ponedeljkovo tekmo končal brez dosežene točke. »Pullen ima določene težave na mestu organizatorja igre. V to je bil tudi malo prisiljen, saj si je Ferrell, ki tudi še ni stoodstoten, hitro nabral osebne napake. Ves čas smo mu govorili, naj da žogo od sebe, da se bo vrnila v njegove roke in naj nato napada obrambo iz gibanja. Ni imel svojega večera, čaka pa nas še nekaj dela in pogovorov, da bo to dojel,« je ocenil Jurica Golemac.

Kisel obraz je imel po porazu tudi kapetan Jaka Blažič, ki je bil znova prvo ime tekme. Prepričan je, da bi si s soigralci pa podlagi truda, ki ga vlagajo na treningih, zaslužili uspeh in izrazil upanje, da se jim bo na podoben način vrnila kakšna zmaga do konca sezone. 31-letni Blejec je hkrati prepričan, da bo moštvo v najboljšo formo prišlo v naslednjih tednih, ko bodo sledile tudi najpomembnejše tekme. »Z novinci, ki so prišli, se je razširila rotacija. Zaradi tega lažje vršimo pritisk na nasprotnika vseh 40 minut. Zdi se mi, da smo igralci zdaj končno našli svoje vloge v moštvu, zato optimistično zrem v prihodnost. Verjamem, da bomo zmagovali, ko bo najbolj pomembno.«